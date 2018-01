Kein Durchkommen mit dem Kinderwagen Der Bürgerpolizist wurde wegen der auf Gehwegen parkenden Autos informiert. Er soll jetzt öfter in Westewitz kontrollieren.

In Westewitz stehen vor allem in den Abendstunden und am Wochenende Fahrzeuge auf den Gehwegen. © André Braun

Großweitzschen. Der Westewitzer Werner Schönfuß machte die Gemeinderäte nicht nur darauf aufmerksam, dass das Parkareal am Bahnhof eine dunkle Ecke ist (DA berichtete). Er sagte, dass vor allem am Abend und am Wochenende viele Fahrzeuge auf dem Gehweg stehen, sodass nicht einmal ein Kinderwagen zwischen den Grundstücken und den Fahrzeugen hindurch passe. Schönfuß fragte nach, ob es wegen der abgesenkten Borde eine Sonderbestimmung gebe. Das sei nicht der Fall, so der erste stellvertretende Bürgermeister Jörg Burkert. Er habe auch schon von dieser Unsitte gehört und den für die Gemeinde zuständigen Bürgerpolizisten informiert. Dieser will nun vorwiegend in den Abendstunden und am Wochenende kontrollieren. „Wir gehen der Sache weiter nach“, versprach Burkert. Zwischen Weihnachten und Neujahr gab es einen Vor-Ort-Termin mit dem Bürgerpolizisten und dem zweiten stellvertretenden Bürgermeister Sven Krawczyk. „Da wir als Gemeinde kein Ordnungsamt haben, steht uns Herr Brade in solchen Fällen beratend zur Seite. Wie pflegen eine gute Zusammenarbeit“, so Krawczyk. Fest stehe, dass diejenigen, die auf dem Gehweg vor den Häusern stehen, mit einem Knöllchen rechnen müssen. „Im Bereich des Bahnhofes sind wir als Gemeinde gefragt, eine Lösung zu finden“, so Krawczyk. (je)

