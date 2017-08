Kein Durchkommen mehr Im Südosten blockieren Baustellen die Straßen. Auf den Umleitungen wird es eng, fehlende Parkplätze sorgen für Ärger.

Richtung Christuskirche ist die Reicker Straße derzeit zwar befahrbar – stadtauswärts müssen Autofahrer aber auf weiträumige Umleitungen ausweichen. © René Meinig

Auf Dresdens Straßen wird gebaut. Bagger und Asphaltmaschinen rollen, Schlaglochpisten verschwinden, Engstellen werden beseitigt. Rund 30 Millionen Euro gibt die Stadt in diesem Jahr für die Sanierung des Straßennetzes aus. Dass mit den Bauvorhaben auch Umleitungen, Baulärm und gestrichene Parkplätze einhergehen, lässt sich kaum vermeiden. Besonders viele Einschränkungen gibt es derzeit in Strehlen. Und auch auf anderen Straßen im Südosten brauchen Auto- und Lkw-Fahrer viel Geduld.

Die Dauerbaustellen: In Tolkewitz und Strehlen sind Straßen bis 2018 gesperrt

Bereits seit Anfang Juli gibt es kein Durchkommen auf der Wehlener Straße in Tolkewitz. Die Sanierung der Holperpiste ist lange überfällig, weil das Kopfsteinpflaster marode und die Straßenbahnschienen verschlissen sind. Bis Februar 2018 soll die Magistrale fertig sein, dann startet der Schulbetrieb auf dem Campus im ehemaligen Straßenbahnhof. Ein Problem sind lange Wartezeiten auf den Ausweichstrecken. Wer über die Tolkewitzer Straße fährt, steht minutenlang in der Autoschlange Richtung Laubegast. Etwas entspannter geht es auf der offiziellen Umleitung über die Schaufuß- und Kipsdorfer Straße zu.

Wirklich treffend ist die Bezeichnung Dauerbaustelle für die Oskar- und Tiergartenstraße – dort verhindert derzeit ein Baustopp, dass die Arbeiten an der neuen Stadtbahntrasse vorangehen. Die Asphaltdecken sind bereits verschwunden, eigentlich sollten nun die Gleise verlegt werden. Frühestens im Herbst 2018 haben Autofahrer an dieser Stelle wieder freie Fahrt. Bis es so weit ist, wird der Verkehr über die Wiener Straße umgeleitet. Dabei ist die Stadtbahntrasse längst nicht die einzige Baustelle in Strehlen, die den Stadtteil zum Nadelöhr macht.

Die Wanderbaustellen: Die Reicker Straße ist nur stadteinwärts befahrbar

Etwa einen Kilometer Luftlinie entfernt lassen die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) gleich an zwei Stellen die Gleise erneuern. Dort rollen die Bagger sowohl am Hugo-Bürkner-Park als auch in der Reicker Straße. Die Folge: Die Hugo-Bürkner-Straße und die Cäcilienstraße sind blockiert, später folgen Sperrungen auf der Lockwitzer Straße. Die Reicker Straße ist aufgrund der Gleisarbeiten bis Anfang September nur stadteinwärts befahrbar. Auf der Umleitung über die Dohnaer Straße ist es deshalb sehr voll. Die Staatsstraße nimmt den größten Teil des Verkehrs auf, der normalerweise auf den anderen Strecken rollt. Im Berufsverkehr geht es hier nur im Schritttempo voran. Eine Baustelle in Höhe der Autowaschanlage Carclean verschärfte Anfang dieser Woche die Situation zusätzlich: Dort war die S 172 halbseitig gesperrt, die Autos stauten sich mehrere Hundert Meter. Inzwischen ist die Baustelle verschwunden und der Verkehr rollt wieder flüssiger.

Die künftigen Baustellen: Die Dohnaer Straße wird einspurig

Allerdings stehen schon die zwei nächsten Großbaustellen an. Ab Mitte September wird die Kreuzung von Dohnaer, Fritz-Meinhardt- und Georg-Palitzsch-Straße in Prohlis saniert. Letztere werden voll gesperrt. Welche Umleitungsstrecken vorgesehen sind, wird derzeit noch erarbeitet. Auf der Dohnaer Straße kann der Verkehr auf einer Fahrspur rollen – dann ist aber sicherlich mit Stau zu rechnen. Ebenfalls im Herbst soll außerdem das letzte noch unsanierte Stück der Bismarckstraße in Niedersedlitz erneuert werden.

Die Anwohnerprobleme: In Strehlen sind die Parkplätze knapp

Die Baustellen sind nicht nur für Autofahrer eine Herausforderung. Auch die Anwohner an den Umleitungsstrecken sind davon betroffen. Wie Bianca Träger. Vor ihrem Wohnhaus in der Strehlener Dorotheenstraße rollt nun der Verkehr entlang, der nicht über die Reicker Straße fahren kann. Um Platz zu schaffen, wurden die Parkplätze am Straßenrand gestrichen. Gut 50 Stellplätze fehlen, schätzt Bianca Träger, die derzeit in Elternzeit zu Hause ist. Sie selbst verzichtet auf ihr Auto, hat es weit entfernt geparkt. Dennoch müssen einige Anwohner, die spät von der Arbeit nach Hause kommen, ihre Autos mangels Alternativen im Halteverbot abstellen.

Auch am Donnerstagmorgen steht ein Pkw am Rand der Dorotheenstraße. Hinter der Windschutzscheibe steckt ein weißes Zettelchen. Ein Knöllchen blieb Anwohnerin Katrin Röck bislang erspart. „Ich habe in meiner Not aber auch auf dem Fußweg vor unserem Haus parken müssen“, berichtet sie. „Dort behindere ich zwar keinen, muss aber auf die Gnade des Ordnungsamtes hoffen.“ Sie und Bianca Träger hätten sich gewünscht, dass die DVB die Anwohner vorher informiert hätten. „Am Dienstag in der letzten Woche wurden die Verbotsschilder aufgestellt“, sagt Träger. „Warum und wie lange das Halteverbot gilt, wussten wir nicht.“ Erst nach eigener Recherche auf der DVB-Internetseite war klar, dass es sich um die Gleisbaustelle auf der Reicker Straße handelt. Nun wird geprüft, ob eine Straßenseite zum Parken freigegeben werden kann, oder ob ein Bauhof in der Dorotheenstraße als Parkplatz genutzt werden kann. Das teilt DVB-Sprecher Falk Lösch auf SZ-Anfrage mit.





