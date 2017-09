Kein Durchgang an der Zeppelinstraße Erneut ist der Weg unter der Bahnbrücke für Fußgänger gesperrt. Doch diesmal nicht den ganzen Tag.

Die Bahnbrücke in der Bautzener Zeppelinstraße ist derzeit eine Baustelle. © Uwe Soeder

Fußgänger müssen weiter mit Umwegen leben. Wie die Deutsche Bahn jetzt mitteilt, ist der Durchgang an der Zeppelinstraße weiterhin dicht. Allerdings nicht den ganzen Tag. Die Sperrung erfolgt bis zum 6. Oktober montags bis donnerstags jeweils von 7 bis 17 Uhr und freitags von 7 bis 15 Uhr. Außerhalb dieser Zeiten kann der Fußweg im Bereich der Baustelle genutzt werden. Der Durchgang ist tagsüber dicht, weil nun der Aufbau eines Gerüstes beginnt. Das Gerüst ist notwendig, um die Schalung, also eine Art Gussform, für die Brücke zu halten. Voraussichtlich im Oktober soll am zweiten Brückenabschnitt schließlich betoniert werden. Dabei handelt es sich um den Teil der Brücke, auf dem später die Hauptgleise 1 und 2 sowie die Bahnhofsgleise 3 und 6 liegen.

Seit einem Jahr wird an der Zeppelinstraße gebaut. Mehr als zwölf Millionen Euro fließen in die Sanierung der Brücke und den Ausbau der Straße. Neben der Erneuerung der Bahnquerung wird die Straße unter der Brücke verbreitert. (SZ/mho)

