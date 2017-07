Kein doppelter Zuschuss für Mandaukaserne? Die Landeskonservatorin hatte die Verdopplung des Bundeszuschusses für die Revitalisierung des Gebäudes in Zittau in Aussicht gestellt. Nun gibt es Widerspruch.

Mandaukaserne Zittau © Rafael Sampedro

Das sächsische Innenministerium widerspricht einem Schreiben der unterstellten Landeskonservatorin. Diese hatte darin die Verdopplung des Bundeszuschusses für die Revitalisierung der Mandaukaserne in Zittau in Aussicht gestellt. „Dem Staatsministerium des Innern ist von einer landesseitigen Verdopplung nichts bekannt“, teilte Pressereferentin Patricia Vernhold auf SZ-Anfrage mit. Landeskonservatorin Rosemarie Pohlack äußerte sich dazu trotz mehrfacher Anfrage nicht. Ihr Schreiben hatte die SZ zur Kenntnis erhalten.

Die Mandaukaserne ist vom Bund in das Förderprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus“ aufgenommen worden. Damit ist ein möglicher Zuschuss in Höhe von rund vier Millionen Euro verbunden. Derzeit ist aber unklar, ob die Sanierung und Wiederbelebung umgesetzt werden. Zwischen der Stadt als Antragsteller auf den Zuschuss und dem neuen Eigentümer gibt es Differenzen. Eine Einigung ist derzeit offenbar nicht in Sicht. (SZ/tm)

zur Startseite