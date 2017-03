Kein Dampf im Müglitztal Der Lausitzer Dampflok-Club lässt am Sonnabend wieder einen Zug nach Altenberg rollen. Er musste seine Pläne ändern.

Eigentlich sollte an diesem Sonnabend nach langer Zeit wieder ein Dampfzug durchs Müglitztal rollen. Doch von diesem Plan musste sich der Lausitzer Dampflok-Club verabschieden. Dem Verein fehlt die Lok, die den Zug von Dresden nach Altenberg bringen sollte. Die IG Preßnitztalbahn kann die Dampflok dem Verein nicht ausleihen, da diese noch in der Werkstatt stehe. „Eigentlich sollte die Reparatur vor unserer Fahrt abgeschlossen sein“, sagt Vereinschef Werner Donath. Doch nun ziehen sich die Arbeiten bis in den April hin. In dieser Woche erreichte ihn die zweite Hiobsbotschaft. Auch die vereinseigene Dampflok, die den Zug von Cottbus bis Dresden fahren sollte, fällt aus. „In der Kürze der Zeit können wir keinen Ersatz besorgen“, sagt Donath – zumindest keinen, der im Kosten-Nutzen-Verhältnis steht. Deshalb musste der Lausitzer Dampflok-Club seine Pläne ändern. Von Cottbus nach Dresden wird der Zug von einer E-Lok gezogen. Diese wird in Dresden gegen zwei Dieselloks vom Typ V 100 ausgetauscht.

Von Dresden fährt der Zug weiter durchs Elbtal bis Heidenau und dann nach Altenberg. Dort wird der Zug kurz nach 11 Uhr in den Bahnhof einfahren. Nach sechs Stunden wird der wieder zurückfahren. In der Zwischenzeit bietet der Dampflok-Club den Mitreisenden vier verschiedene Ausflüge an. Die Angebote „Osterzgebirgsrundfahrt bis zum Mückentürmchen“ und „Kremserfahrt mit einem Besuch im Bergbaumuseum“ sind bereits ausgebucht. Tickets gibt es noch für den Besuch der Likörfabrik (21 Euro) sowie für die Kremserfahrt, ohne Museumsbesuch (28 Euro). Wer sich nur Altenberg anschauen möchte, kann das auch tun. Im Tourist-Info-Büro gibt es eine kleine Erzgebirgsstube, in der das Spinnen und Klöppeln vorgestellt werden. Zudem werden einige Geschäfte in der Innenstadt länger öffnen, kündigt der Tourismuschef Marcel Reuter an.

