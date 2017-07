Kein Bummeln bei schnellem Internet Lohmen und Wehlen haben Geld für den Breitbandausbau bekommen. Davon profitieren die abgelegenen Ortsteile.

© dpa

Die Gemeinde Lohmen und die Stadt Wehlen haben jeweils über 50 000 Euro Fördermittel erhalten. Das Geld ist für Beratungsleistungen für den Breitbandausbau in den Orten gedacht. In einer der nächsten Gemeinde- bzw. Stadtratssitzungen könnten Lohmen und Wehlen jeweils Aufträge an Firmen vergeben, die ermitteln sollen, wie Leitungen verlegt werden müssen, um dem Großteil der Einwohner den Zugang zum schnellen Internet zu gewährleisten. In Lohmen haben sich bereits Unternehmen um diese Aufgabe beworben, sagt Bürgermeister Jörg Mildner (CDU).

Wehlens Bürgermeister Klaus Tittel (CDU) freut sich, dass das „Rumbummeln“ jetzt ein Ende zu nehmen scheint. Zwar optimiert die Telekom gerade in einigen Ortsteilen ihre Leitungen. Allerdings profitierten bisher nur die Einwohner davon, die rechts der Elbe wohnen. In Pötzscha muss man immer noch mit dem Fuß auf der Bremse surfen. Gleiches gilt in Lohmen beispielsweise für Mühlsdorf und Daube. Hier hat die Telekom nur im Zentrum neue Leitungen verlegt.

Die Fördermittel in Höhe von insgesamt 100 000 Euro wurden vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur zur Verfügung gestellt. Mit diesem Geld können die Kommunen die Beratung wahrscheinlich komplett abdecken und müssen kein eigenes Geld beisteuern. Sind die Pläne zum Breitbandausbau erstellt, können die Kommunen wiederum Fördermittel für den Ausbau beantragen. Ein Zeitplan für die Bauarbeiten steht in Lohmen und Wehlen noch nicht fest, sagt Mildner.

Die Geschwindigkeit von „schnellem Internet“ ist zwar nicht genau definiert. Es ist aber davon auszugehen, dass zumindest 32 Mbit/s, optimalerweise 50 bis 100 Mbit/s erreicht werden können. (SZ/nr)

zur Startseite