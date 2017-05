Kein Brief zum Fürchten In den nächsten Wochen und Monaten stehen die Nebenkosten-Abrechnungen an. Rückzahlungen gibt es aber kaum.

Nur bei Strom und Wasser und teilweise bei den Kosten für die Müllabfuhr können Mieter selbst sparen, bei den restlichen Betriebskosten müssen sie darauf vertrauen, dass ihr Vermieter gute Konditionen aushandelt. Das sei jedoch nicht immer der Fall, kritisiert der Mieterverein Meißen und Umgebung. © Klaus-Dieter Brühl

Eigentlich könnten sich die Vermieter mit den Abrechnungen der Betriebskosten Zeit lassen. Genau genommen ein ganzes Jahr lang nach Ende des Abrechnungszeitraums. So regelt es das Bürgerliche Gesetzbuch in Paragraf 556. Trotzdem erstellen viele schon jetzt die Abrechnungen. Der Deutsche Mieterbund (DMB) verspricht dabei eine Rückzahlung. „Die Heizkostenabrechnungen für 2016 werden in diesem Jahr für viele Mieterhaushalte eine positive Überraschung sein“, so Geschäftsführer Ulrich Ropertz. „Fast jeder zweite Haushalt kann mit deutlich niedrigeren Heizkosten und gegebenenfalls Rückzahlungen rechnen.“ Mieter einer ölbeheizten Wohnung sollen im Schnitt 14 Prozent und Mieter einer fernwärmebeheizten Wohnung sechs Prozent weniger zahlen müssen als für 2015. Und im Landkreis?

Hier werden die Betriebskostenabrechnungen bei den Vermietern noch vorbereitet. In den meisten Fällen erhalten die Mieter Ende Juli/Anfang August die Briefe. Eine Rückzahlung im Bereich Heizkosten, wie sie der DMB voraussagt, wird es kaum geben. So der Tenor der Vorstände.

Bei der Wohnungsgenossenschaft Fortschritt (WGF) in Döbeln laufen rund 50 000 Euro mehr an Heizkosten auf, als noch 2015. „Alle anderen Betriebskosten sind fast gleichgeblieben, es gab nur marginale Steigerungen“, so Wetzig. Die Abrechnungen werden im August den Mietern zugestellt. Auch der Mindestlohn hat sich auf die Nebenkosten ausgewirkt. Im Bereich der Dienstleistungen, dazu gehört die Grünpflege, die Reinigung des Treppenhauses sowie der Winterdienst, sind die Kosten 2015 um viereinhalb Prozent gestiegen, 2016 um drei Prozent. Für 2017/18 sind weitere vier Prozent angekündigt. Im vergangenen Jahr hatte es eine Erstattung durch die WGF gegeben. Rund 190 000 Euro gingen zurück an die Mieter. Für 2016 steht eine Nachforderung in Höhe von 60 000 Euro zu Buche.

Ursache dafür sind die Heizkosten sowie angepasste Vorauszahlungen aufgrund der Erstattung im Vorjahr. „Die Nachzahlungen sind überschaubar“, sagt Wetzig. Für 2017 hat die WGF mit den Stadtwerken neu über die Gaspreise verhandelt. Sie werden um zehn Prozent günstiger. Beim Strom kündigt sich eine geringe Erhöhung von unter einem Prozent an.

Andreas Paul, technischer Vorstand der Döbelner Gemeinnützigen Wohnungsgenossenschaft (GWG), vermutet, dass es eine leichte Steigerung bei den Nebenkosten gibt. „Sie wird überschaubar sein.“ Dass die Heizkosten für 2016 niedriger sind, kann er nicht bestätigen. Geheizt wird in den 700 Wohnungen der GWG mit Erdgas.

Auf insgesamt rund 12 000 Euro belaufen sich die Rückzahlungen bei der Wohnungsgenossenschaft Hartha (WGH), sagt Vorstand Jörg Keim. Strom- und Heizkosten seien gegenüber 2015 konstant geblieben. Fast alle der 400 bewohnten Wohnungen in Hartha werden mit Erdgas beheizt. Keim rechnet damit, dass es für 2018 eine leichte Steigerung der Nebenkosten geben wird. Derzeit hat der Vorstand die Heizanlagen im Blick. Für die Häuser an der Straße des Friedens 20 bis 26 gebe es Gespräche mit einem Planungsbüro. Eine Überlegung für die Wohnungen, die mit Etagenheizungen gewärmt werden, ist Solarthermie. Dabei wird die Sonnen- in nutzbare thermische Energie umgewandelt. Mit Modulen auf dem Dach wird dabei warmes Wasser erzeugt. Voraussichtlich noch 2016 könne mit der Umsetzung begonnen werden. 2018 soll alles fertig sein.

Ina Pugell, Geschäftsführerin von der Waldheimer Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft (WBV), ist inzwischen froh, es in fast der Hälfte der 500 Wohnungen und Gewerberäume der WBV eine Einzelheizung gibt. Dadurch sparen die Mieter die Gebühren, die für die Zähler anfallen. Die sind in den vergangenen Jahren immer weiter gestiegen. Vor einigen Jahren hat die WBV den Energie-Anbieter gewechselt. „Aber dabei haben wir Federn gelassen“, sagt Pugell. Die Abrechnungen hätten nicht gestimmt. Daher ging die WBV zurück zur Envia.

Ab 1. Juli erhalten die Mieter der Wohnungsgenossenschaft Roßwein ihre Abrechnungen, sagt Vorstand Lutz Hammer. Auch er rechnet mit eventuellen Nachzahlungen bei Einzelnen, die sich in Grenzen halten. Kosten gespart würden zum Beispiel dadurch, dass die Genossenschaft die Abrechnung selbst übernimmt.

Bei der TAG sind die Abrechnungen noch in der Erstellung. Über einen Tendenz kann Dirk Förster-Wehle, Leiter des Immobilienmanagements der TAG, nur spekulieren. Mit den Döbelner Stadtwerken gebe es eine günstige Vereinbarung bezüglich der Gasversorgung. Positiv auf die Mietkosten wirke sich aus, dass die Serviceleistungen wie Hausmeister von einem Tochterunternehmen der TAG bezogen werden. „Wir haben langfristige Rahmenverträge mit stabilen Preisen“, so Förster-Wehle.

Durchschnittlich zahlen die Mittelsachsen monatlich drei Euro je Quadratmeter an Nebenkosten. So sagt es der aktuelle Betriebskostenspiegel des Mietervereins Meißen und Umgebung, basierend auf den Daten von 2014. Der mit 1,14 Euro größte Posten sind die Heizkosten. Am gravierendsten weicht die Betriebskostenabrechnung des Kreises im Bereich Wasser und Abwasser vom sächsischen Durchschnitt ab. Die Gebühren sind fast 40 Prozent höher.

Beeinflussen können die Vermieter die Beträge aber nicht. „Dies liegt offensichtlich an der kommunalen Kalkulation der Beiträge und Gebühren“, sagt Eyk Schade vom Mieterverein Meißen. Er kritisiert, dass Verträge mit Firmen oft zuungunsten der Mieter abgeschlossen würden. Mieter sollten sich nicht von der Frist von vier Wochen irritieren lassen, die Vermieter oft für Widersprüche gegen die Abrechnung angeben. „Die Widerspruchsfrist gegen eine Betriebskostenabrechnung beträgt ein Jahr ab Zustellung.“

Betriebskostenaktionstag des Mietervereins Meißen, 1. Juni, 9 bis 12 Uhr, 13 bis 16 Uhr, Döbeln, Grimmaische Straße 14, Terminvereinbarung unter Tel. 03521 453602.

