Kein bisschen trübsinnig Bei der Weihnachtsfeier im Alloheim geht es lustig zu. Auch Bewohner ohne Angehörige bekommen ein Geschenk.

Betreuerin Martina Nabor übergibt Rosel Schikor ein Weihnachtspäckchen. Das Alloheim hatte im Döbelner Anzeiger aufgerufen, für alleinstehende Senioren ein Päckchen zu packen. © Dietmar Thomas

Die Stimme einer Frau tönt durch den Begegnungsraum: „Stille Nacht, heilige Nacht...“, singt sie laut. Weitere der 16 Senioren, die in dem Raum im Alloheim Waldheim versammelt sind, stimmen ein. Die Bewohner des Wohnbereichs 1 der Senioren-Residenz feiern Weihnachten.

Das Besondere an der Gruppe ist, dass alle keine Angehörigen mehr haben, mit denen sie den Heiligen Abend verbringen können und von denen sie Geschenke erhalten. Mit dabei ist Rosel Schikor. Die 77-Jährige, die nie verheiratet war, war nach einer Krankheit nicht mehr in der Lage, alleine in ihrer Wohnung zu leben. Das Seniorenheim war die Alternative. Seit einem halben Jahr lebt sie in der Senioren-Residenz in Waldheim „Eingelebt hat sie sich gut“, sagt die zusätzliche Betreuerin Martina Nabor. Allerdings hat sie noch keine Freundschaften geknüpft. Aber das ist auch schwierig, weil sie im Rollstuhl sitzt und die meisten in der Heimgruppe schwer hören und dement sind. An besondere Weihnachten in ihrer Kindheit kann sich Rosel Schikor nicht erinnern. „Ich war mit meiner Mutter allein“, erklärt sie. Gefreut hat sie sich immer, wenn in der Weihnachtszeit der Kaufmannsladen und die Puppenstube vom Boden geholt wurden.

Die ehemalige Kammgarnspinnerin Rosel Schikor wohnte früher in Hartha. „Wir sind von Leipzig nach Hartha gezogen“, erzählt sie. „Mein Opa war gestorben und meine Oma hatte dort ein Haus. Auch Traudel Popp gehört zu der Gruppe der Alleinstehenden. „Die Weihnachtsfeier ist immer schön. Ich bin immer mit dabei“, sagt sie.

Irmgard Müller feiert das erste Mal Weihnachten im Alloheim. Seit einem halben Jahr lebt sie in der Senioren-Residenz in Waldheim. „Ich habe noch einen Bruder und eine Nichte“, erzählt sie. „Die wohnen in Hartha. Mein Bruder ist 90 Jahre alt.“ Ursprünglich stammt Irmgard Müller aus Nauhain. Später lebte sie in Magdeburg. „Ich habe dorthin geheiratet“, sagt sie. „Mein Mann starb mit 66 Jahren.“ Weil sie keine Kinder hat und all ihre Verwandten in Hartha lebten, zog sie nach Hartha zurück. Ihr gefalle es im Heim gut. „Wir machen das Beste daraus“, meint sie.

Die Weihnachtsfeier für Heimbewohner ohne Angehörige ist nur eine von vielen Veranstaltungen, die das Heim für die Bewohner, die keine Familie haben, anbietet.

„Die Weihnachtsfeier wird jedes Jahr organisiert“, sagt Martina Nabor. „Auf den Heiligen Abend freuen sich die Bewohner schon lange.“ Es wird gemütlich Kaffe getrunken und Stollen gegessen. Es gibt Punsch, und es werden Weihnachtslieder gesungen. Außerdem wird gewichtelt, und der Weihnachtsmann bringt Geschenke.

Betreuerin Martina Nabor setzt sich eine rote Mütze auf. Als Weihnachtswichtel verkleidet, rollt sie einen kleinen Wagen in den Begegnungsraum. Der Wagen ist mit Geschenken vollgepackt. Nach und nach verliest sie die Namen, die auf den Päckchen stehen. Jeder, der seinen Namen hört, muss ein Weihnachtsgedicht aufsagen oder ein Lied singen. Dann bekommt er sein Geschenk. Manche Senioren drücken sich vor dem Singen oder Gedichteaufsagen. Wird ein Lied angestimmt, singen fast alle in der Runde mit. So kommt Stimmung auf und das Singen und Lachen der Senioren hallt weit über die Etage.

Am Abend klingt die Feier gemütlich und in aller Ruhe aus. Auch die bettlägerigen Patienten erhalten ein Präsent. Das wird ihnen aufs Zimmer gebracht. Bewohner, die noch Angehörige haben, bekommen von denen Geschenke. Die Gaben für die Alleinstehenden sind Spenden aus der Bevölkerung. Dafür ist das Heim dankbar.

zur Startseite