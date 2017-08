Kein Billigessen mehr in Prag Für „einen Appel und ein Ei“ gibt es nichts mehr in Tschechien. Die Preise steigen: Löhne und Gehälter aber auch.

Nicht nur in Prager Wirtshäusern müssen Gäste für ihr Essen mehr bezahlen. Höhere Löhne für Köche und Kellner wirken sich auf die Preise auf den Speisekarten aus. © dpa

Einschlägige Statistiken, die jedes Jahr im Sommer auf den journalistischen Markt geworfen werden, geben den Deutschen Empfehlungen nach „billigen Urlaubsländern“. Tschechien steht da jedes Mal mit ganz oben auf der Liste. Das stimmt aber nur noch insofern, wenn man den kurzen und somit vergleichbar kostengünstigen Anreiseweg aus Sachsen mit einbeziehen würde. Ansonsten ziehen die Preise in meiner Wahlheimat deutlich an.

Das gilt vor allem für das Essen in Restaurants. Vor Jahresfrist zahlte man in einem Prager Durchschnitts-Wirtshaus für ein Drei-Gänge-Menü aus Vorsuppe, Rindersahnebraten mit Knödeln und einem Palatschinken-Dessert plus einem großen Bier und einem Espresso um die 210 Kronen (knapp acht Euro). Heute sind für dieses Menü 26 Kronen mehr fällig (etwas mehr als ein Euro). Einverstanden, das ist noch nicht die Welt für deutsche Touristen. Spürbar ist es trotzdem, weil auch alles andere teurer wird, vom Hotel über das Parkhaus bis hin zu Eintrittskarten für Konzerte.

Es gibt natürlich Gründe für die steigenden Wirtshauspreise. Da sind vor allem die Löhne für Köche und Kellner zu nennen. In diesem Zusammenhang werden in Tschechien interessiert die Probleme sächsischer Wirte verfolgt, ihre Häuser aus Kostengründen die ganze Woche über offen zu halten. Die Prager Berichterstatter bringen das Problem der Nachbarn in der Regel auch sehr genau auf den Punkt: Die sächsischen Wirte tun sich sehr schwer, ihren Angestellten den deutschen Mindestlohn zu zahlen.

Mit dieser Einstellung können sie freilich auch keine vermeintlich „billigen“ Köche und Kellner aus dem benachbarten Tschechien mehr anlocken. Die – namentlich die in Prag – verdienen mittlerweile mehr, als sie in Deutschland bekommen würden. Ich selbst habe vor etwa drei Jahren versucht, einem tschechischen Verwandten bei dem Ansinnen zu helfen, in Dresdner Spitzenrestaurants als Koch zu arbeiten, damit er ausländische Luft schnuppert. Bei ihm handelt es sich um einen tschechischen Spitzenmann, der unter anderem Chefkoch in einem französischen Restaurant in Prag war.

Dass es keinerlei Reaktion auf die exzellente Bewerbung gab, hing allein mit den Gehaltsvorstellungen zusammen, die klar über dem deutschen Mindestlohn lagen. Der junge Mann kocht heute in Dresdens Partnerstadt Ostrava für das zweifache Gehalt, das er in Sachsen gefordert hatte. Man hat sich auf eine Anzeige in der Zeitung landesweit um ihn gerissen.

Während die sächsischen Restaurantbesucher ihren Wirten offensichtlich zunehmend erhebliche Probleme machen, sind die Tschechen auf die Wirtshäuser angewiesen, weil die Zeit vorbei ist, da Firmen noch eine eigene Küche nebst Speisesaal hatten. Die Tschechen nehmen die steigenden Preise klaglos hin, was sie sich auch erlauben können, weil die Löhne und Gehälter steigen, ebenso wie der Kurs der tschechischen Krone gegenüber dem Euro.

Die „goldenen Zeiten“, da es bei den Nachbarn alles für „einen Appel und ein Ei“ gab, sind vorbei. Auch wenn die Statistiken noch etwas anderes sagen. Die sind in der Regel mindestens ein Jahr alt.

