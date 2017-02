Kein Bibliotheksausweis für Flüchtlinge In Meißen dürfen Geflüchtete zwar in der Bibliothek lesen und lernen. Auf einen Ausweis müssen sie aber verzichten.

Nur eingeschränkt können Flüchtlinge in Meißen das Angebot der städtischen Bibliothek nutzen. © Claudia Hübschmann

Besorgt wendet sich die Meißnerin in ihrem Schreiben an die Stadt. Die Frau ist Patin eines syrischen Flüchtlings, der derzeit in Meißen lebt, aber noch keine Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland besitzt. Ihr Schreiben liegt der SZ vor. Darin berichtet die Frau, dass sie kürzlich für ihren Lesepaten einen Bibliotheksausweis in der Meißner Stadtbibliothek ausleihen wollte. Daraufhin hätten ihr die Bibliothekarinnen mitgeteilt, dass sie Geflüchteten keinen Ausweis ausstellen dürften. „Dafür dürfe der junge Mann in den Räumen der Bibliothek das Angebot kostenfrei nutzen“, schreibt die Patin. Allerdings erschwere die Nutzung der Bücher ausschließlich in den städtischen Räumlichkeiten ihrer Meinung nach das Lesen.

„Auf meine Nachfrage, auf welcher Grundlage Geflüchtete keinen Bibliotheksausweis erhalten dürften, wurde mir mitgeteilt, dass dies auf Anweisung des Oberbürgermeisters geschieht. Ich bedaure diese Regelung sehr, da ich mehrere Geflüchtete kenne, die die Bibliothek gerne im vollen Umfang nutzen möchten“, schreibt die Meißnerin weiter. So werde den Flüchtlingen das Erlernen der deutschen Sprache unnötig erschwert. Bildung und das Erlernen der deutschen Sprache seien jedoch ein Grundstein für die Integration.

Laut einer Erklärung des Deutschen Bibliothekenverbandes ist ein freier Zugang zu allgemeiner und beruflicher Bildung, zu Information und Kultur ein grundlegendes Recht aller Menschen, das vom Grundgesetz und den Landesverfassungen geschützt wird. Dass sich andernorts daran durchaus orientiert wird, zeigen Beispiele von Bibliotheken in Berlin, Hamburg, Leipzig, Frankfurt am Main, Magdeburg und vielen weiteren.

So ermöglicht der Verbund Öffentlicher Bibliotheken Berlin (VÖBB) schon seit Ende 2015 Flüchtlingen ohne amtliche Meldebescheinigung oder Aufenthaltserlaubnis auf Antrag einen Benutzerausweis ausstellen. „Flüchtlinge können somit Berlins öffentliche Bibliotheken nutzen und Bücher sowie Medien ausleihen. Die Teilhabe an den Angeboten und Veranstaltungen der Bibliotheken soll so barrierefrei wie möglich gestaltet sein“, heißt es auf der VÖBB-Internetseite. Auf Grundlage dessen fordert die Meißner Patin die Stadtverwaltung und mithin OB Olaf Raschke (parteilos) dazu auf, die in der Stadtbibliothek geltenden Regeln zu überarbeiten.

Das könnte bsw. mithilfe des Bündnisses Buntes Meißen realisiert werden. Wie der Oberbürgermeister zu einer Änderung steht, wird er erst in der nächsten Woche mitteilen können. Derzeit weilt das Stadtoberhaupt im Urlaub. (SZ/mhe)

zur Startseite