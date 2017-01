Schwarzbachs Woche (K)ein Bekenntnis? Riesa wechselt die Schilder und die Parkregeln. Ein emotionaler Rückblick.

Kaum ist der große Knall überstanden, warten schon die nächsten Aufreger. Nach Silvester ist vor dem Alltag, liebe Leserinnen und Leser. Und der Alltag in Riesa und Umgebung ist ein ereignisreicher. Die erste Kalenderwoche hatte bereits derart viele Vorkommnisse zu bieten, dass ich beinahe einen ganzen Jahresrückblick füllen könnte. Doch in einer Wochenrückschau bleibt lediglich Platz für die größten Emotionen.

Neue Hinweisschilder

Für Wirbel sorgte die Nachricht, dass zum Jahreswechsel an der Autobahn A 14 Höhe Abfahrt Döbeln-Nord neue Hinweisschilder aufgestellt wurden, auf denen unser Elbestädtchen mit einer anderen Aufschrift wirbt. Statt „Sportstadt“ heißt es nun „Riesa an der Elbe“. Auf den Schildern ist kein Sprinter, sondern ein Fahrradfahrer zu sehen, statt der Sachsenarena fließt die Elbe durch das Bild.

Die einen jubeln, die anderen schimpfen, alle schlagen über die Stränge. Die einen freuen sich, dass Riesa endlich Abschied von der Sportstadt nimmt, da sie, so heißt es, ohnehin keine Sportstadt mehr sei.

Die anderen fluchen über die Entscheidung, die, so sagen sie, unsere Sportstadt ihrer Identität beraubt. Alle keifen sich an und denken, dass sie selbst schon immer auf der richtigen Seite standen, dass sie die Wahrheit seit jeher abonniert hatten.

Und Stadtsprecher Uwe Päsler ist bemüht, alle Interessen unter einen Hut zu bringen: Das neue Schild sei kein Bekenntnis gegen die Sportstadt, sondern ein zweites Bekenntnis.

Bevor ich auch anfange zu meckern, bin ich doch lieber ganz auf seiner Seite, na ja, zumindest halb. Riesa ist eine Sportstadt, keine Frage, aber nicht nur, eher ein bisschen. Der Verweis auf die Fahrradwege an der Elbe wird uns jedenfalls nicht schaden.

Zur Kasse gebeten

Ebenso nützlich können ein paar neue Regeln sein. Das dachte sich wohl der Betreiber des Weida-Centers. Neues Jahr, neue Härte. Mit diesem oder einem ähnlichen Slogan werden seit vergangener Woche die Autofahrer zur Kasse gebeten, die ihr Fahrzeug vor dem Weida-Center abstellen und es verlassen, ohne zuvor die Parkuhr gestellt zu haben.

Drei Stunden sind erlaubt, Dauerparkern soll das Handwerk gelegt werden, in diesem Falle vielleicht auch das Reifenwerk.

Geld fließt nicht ins Stadtsäckl?

Bei Zuwiderhandlung gibt’s ein Knöllchen. Die 15 Euro teuren Blätter kommen allerdings nicht vom städtischen Ordnungsamt, sondern von einem Mitarbeiter einer sogenannten Parkraumüberwachungsfirma. Was? Da kassiert mich jemand ab, und das Geld fließt nicht in die Stadtkasse? Das ist nicht nur skandalös, sondern auch verboten, wissen die studierten Juristen auf Facebook. Ihnen macht in rechtlichen Fragen keiner etwas vor, das Fachwissen aus dem Internet ist überbordend. Wir sind längst alle Bundestrainer und Bundeskanzler, bald auch noch Bundesverfassungsrichter. Man müsste uns nur noch die Überwachungsvideos zeigen, die allerorts in Riesa gefertigt werden. Dann wären wir endgültig allwissend.

Diese Woche kann wohl kaum emotionaler werden.

