Kein Befreiungsschlag für die Füchse Die Lausitzer führen zehn Minuten vor Schluss noch gegen Heilbronn. Am Ende aber gibt es nur einen Punkt.

Chancen hatten die Lausitzer Füchse genug. Sie nutzten aber zu wenige. Hier scheitert Goldhelm Anders Eriksson am starken Gästetorwart Marcel Melichercik. © Thomas Heide

Es ist keine Woche her, da träumten die Lausitzer Füchse nach einem Überraschungssieg beim Meister Frankfurt davon, jetzt bald den Anschluss an die Pre-Play-off-Plätze zu schaffen. Zwei Heimsiege in den Duellen gegen die direkten Konkurrenten dabei wären notwendig gewesen. Es wurde aber nur einer statt der erhofften sechs Punkte. Der 0:7-Klatsche am Mittwoch gegen Bad Nauheim ließen die Lausitzer Füchse gestern Abend zwar eine deutliche Reaktion gegen starke Heilbronner Falken folgen, am Ende wurde es nach einer 3:4-Niederlage nach Verlängerung aber nur ein Punkt.

Nach dem ersten Drittel fühlten sich die Füchse wie im falschen Film – als ob es eine Fortsetzung des Bad-Nauheim-Spiels vom Mittwoch war. Auch diesmal wollte der Puck trotz einiger hervorragender Chancen für die Gastgeber nicht ins Tor, aber die Heilbronner erzielten ein Tor – auch noch auf ganz einfache Weise. Ein Bullygewinn im Füchse-Drittel, ein Querpass, und Martens zog aus der Distanz einfach ab, bevor ihn ein Füchse-Spieler attackieren konnte. Der Puck schlug unten links ein, Füchse-Torwart Maximilian Franzreb war wohl die Sicht verdeckt (9.). Zuvor hatten die Heilbronner, die zurzeit auf einer Erfolgswelle schweben (sieben der letzten acht Spiele gewonnen) zwar ihre Gefährlichkeit angedeutet, mehr und die besseren Chancen hatten aber die Füchse. Nur der Puck wollte nicht ins Tor, was auch am starken Gästetorwart Melichercik lag. Ranta, Schiller, Hayes, Eriksson und Tegkaev scheiterten teils aus bester Position. Der Puck, so schien es, wollte einfach nicht ins Tor.

Diesmal aber kamen die Füchse im Mitteldrittel zurück. Die Gäste halfern dabei ein wenig, indem sie teils unnötige Strafen nahmen. In der ersten Überzahl taten sich die Füchse zunächst unheimlich schwer, gegen stark forcheckende Falken überhaupt ins Angriffsdrittel zu kommen. Nach gut einer Minute waren sie drin, Verteidiger Chris Owens zog aus der Distanz einfach ab und traf flach in die linke Ecke. Melichercik war die Sicht verdeckt. Dann hatte Ex-Fuchs Palka den Schläger gegen Kania etwas hoch und verletzte den Füchse-Verteidiger im Gesicht. Das gab eine Zwei-plus-Zwei-Minutenstrafe, in der eine Gästespieler unnötig eine weiter Strafe kassierte. Die Füchse hatten also zwei Minuten lang eine doppelte Überzahl, die sie schließlich nutzten. Eriksson spielte am langen Pfosten den freien Hayes an, der sofort abzog und in eine Minilücke in der für ihn kurzen Ecke traf. Nach 30 Minuten hatten die Füchse das Spiel gedreht und sahen sich jetzt den wütenden Angriffen der Gäste ausgesetzt. Aber die Abwehr hielt stand, und Torwart Maximilian Franzreb war bei einigen gefährlichen Situationen zur Stelle.

Die knappe Führung nahmen die Füchse ins Schlussdrittel mit und spielten dort auf Konter, zu denen sie letztlich aber kaum kamen. Als sie in Unterzahl gerieten, schoss Alderson scharf aufs Füchse-Tor, Torwart Franzreb musste prallen lassen, Helms reagierte am schnellsten und schob die Scheibe zum Ausgleich ins Tor (49.). Angesichts des Spielverlaufs schien jetzt das Momentum auf Gästeseite. Aber es kam anders, die Füchse antworteten keine Minute später mit der erneuten Führung, an der Anders Eriksson einen Riesenanteil hatte. Der schwedische Füchse-Stürmer war hinter dem gegnerischen Tor nicht vom Puck zu trennen, tanzte zwei, drei Gästespieler aus und passte im richtigen Moment vor das Tor, wo Feodor Boiarchinov zum umjubelten 3:2 einschoss (50.). Die Füchse schafften es aber nicht, die Führung über die Zeit zu bringen. Der Druck der Gäste wurde wieder größer. Der Ausgleich kam aus Gästesicht allerdings auf glückliche Weise zustande. Alderson schoss aus der Distanz, der Schuss wurde geblockt, wobei der Puck aber Richtung neben das Tor abprallte. Dort hielt Kirsch den Schläger dran und verlängerte die Scheibe ins Tor. Eriksson hatte verpasst, ihn entscheidend zu behindern, etwa den Schläger vom Eis zu nehmen.

Es ging also in die Verlängerung, und die verlief wie die meisten der Füchse in dieser Saison. Sie hatten die erste Chance durch Eriksson, vergaben aber. Dann kam für die Gäste Ex-Fuchs Kevin Lavallee an die Scheibe, sprintete über das gesamte Spielfeld und brachte die Scheibe unter Bedrängnis Richtung Tor – sie rutschte rein.

Die Köpfe der Füchse hingen trotz der Steigerung. Nun sollen am Sonntag in Ravensburg Punkte her.

Statistik

Lausitzer Füchse – Heilbronner Falken 3:4 n. V. (0:1, 2:0, 1:2)

0:1 Henry Martens 8:41 (Assist: Kirsch, Kronthaler)

1:1 Chris Owens 24:11 (Überzahl, Ranta, Hayes)

2:1 Jeff Hayes 30:48 (Überzahl 2, Eriksson, Ranta)

2:2 Kyle Helms 48:04 (Überzahl: Heatley, Alderson)

3:2 Feodor Boiarchinov 49:12 (Eriksson, Warttig)

3:3 Justin Kirsch (Alderson, Melichercik) 55:19

3:4 Kevin Lavallée 60:36 ( Jordan Heywood)

Lausitzer Füchse

Tor: Franzreb

Verteidigung: Mücke, Geiseler – Owens, Adam – Kania, Hoffmann – Schiller

Sturm: Neuert, Hayes, Jahnke –

Ranta, Eriksson, Boiarchinov – Tegkaev, Götz, Schmidt – Warttig, Kuschel

Heilbronner Falken

Tor: Melichercik

Verteidigung: Heywood, Kurz – Maretens, Götz – Kronthaler, Eckl – Mapes

Sturm: Alderson, Maylan, Ross – Helms, Bernhardt, Heatley – Kirsch, Palka, Gelke – Lavallee, Schlenker, Fink

Schiedsrichter: Carsten Lehnhart, Daniel Ratz

Strafen: Weißwasser 8, Heilbronn 12

Zuschauer: 2 201

