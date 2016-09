Kein Bauende an Pfuschbrücke Die Arbeiten an dem neuen Bauwerk sind seit Monaten unterbrochen. Für eine Sanierung fehlt das Konzept.

Die Arbeiten an der neuen Brücke im Bereich Hauptstraße/Rosentalstraße in Marbach ruhen. Wann sie weitergehen, ist ungewiss. © DA-Archiv/André Braun

Die Marbacher werden wohl noch lange mit mehreren Baustellen in ihrem Ort leben müssen. Wie lange, vermag nicht einmal das Straßenbauamt des Landratsamtes als Auftraggeber zu sagen. Grund ist ein Riesenpfusch an der neugebauten Brücke im Bereich Hauptstraße/Rosentalstraße. Obwohl neu, muss sie bereits instand gesetzt werden. Aber „das Sanierungskonzept für das Bauwerk steht noch nicht, da weitere Abstimmungen zu den statischen Berechnungen erforderlich sind“, antwortet das Straßenbauamt auf eine entsprechende Frage des Döbelner Anzeigers. Die Arbeiten wurden noch nicht wieder aufgenommen. Deshalb sei auch der Bauverzug nicht abschätzbar. Dieser sei vom entsprechenden Sanierungskonzept abhängig.

Mitte Juli betrug der Bauverzug bereits sechs Monate. Der Baubetrieb hatte Termine nicht eingehalten. Bei einer Kontrolle waren erhebliche Mängel an der Brücke festgestellt worden. Unter anderem gibt es in der Fuge zwischen den Widerlagern und dem Überbau Hohlstellen. Aufgrund der Schwierigkeiten waren sogar Bauarbeiter ausgetauscht worden. Claudia Richter, Fachbereichsleiterin Kreisstraßenbau, sprach von einem „schwierigen Fall, den wir so noch nicht oft hatten.“

Insgesamt ist in Marbach der Neubau von vier Brücken geplant. Da es sich bei dem Ort um ein sehr langgezogenes Dorf mit wenigen Nebenstraßen handelt, können nicht alle Brücken gleichzeitig gebaut werden, sondern nur eine nach der anderen. Ende Juni wurde die Brücke zwischen der am Rosental und der in der Nähe der Pension zum Hexentisch fertiggestellt. Es ist die Einzige, die bisher wieder für den Verkehr freigegeben werden konnte.

Zurzeit laufen die Arbeiten der Brücke nahe der Pension. Sie würden im Zeitplan liegen, so das Straßenbauamt. Es gebe keinen Verzug. Wegen der Verzögerungen am Rosental hätten die Arbeiten allerdings sechs Monate später begonnen als geplant. Ende Oktober soll die Brücke an der Pension fertig werden. Ursprünglich sollten alle Brücken bis Dezember dieses Jahres instand gesetzt sein. Die Arbeiten werden immer noch von derselben Firma ausgeführt. Sie auszutauschen, sei nicht möglich, hieß es bereits im Juli. Würde ihr der Auftrag entzogen, müsste sie laut Gesetz trotzdem bezahlt werden.

