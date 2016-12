Kein Ausbaubeitrag für Gneisenauer Der Protest der Anwohner hatte Erfolg. Auch, weil sie an ein Versprechen erinnern konnten.

Es war ein Abend zum Feiern für die Anwohner der Gneisenaustraße: Einstimmig haben die Stadträte am Mittwoch die Straßenausbaubeiträge für ihre Straße in der Wichmannsiedlung aufgehoben. Sowohl durch Gespräche der Betroffenen mit Oberbürgermeister Alexander Ahrens (parteilos) als auch mit Stadträten sei in diesem speziellen Einzelfall von einer einmaligen Abweichung vom üblichen Organisationsverlauf beim Ausbau von Straßen auszugehen, heißt es in der Begründung. Die Anwohner der Gneisenauer hatten in der Vergangenheit mehrmals beteuert, dass ihnen von der Verwaltung vor der Straßensanierung im Jahr 2010 versichert wurde, dass die Baumaßnahme nicht unter den grundhaften Ausbau falle, welcher Straßenausbaubeiträge nach sich ziehe. Vor einem Jahr hieß es dann, die Grundstückseigentümer würden doch zur Kasse gebeten. Die Anwohner protestierten, bekamen Rückhalt von den Stadträten und hatten Erfolg.

Ursprünglich sollten 50 000 Euro als anteilige Sanierungskosten auf die rund 20 Anwohner in der Gneisenaustraße umgelegt werden. Die Deckung der Mindereinnahmen erfolge nun aus dem Liquiditätsbestand der Stadt, heißt es in der verabschiedeten Beschlussvorlage. (SZ/ma)

