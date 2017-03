Kein Anschluss unter dieser Nummer Vandalismus und Rückbau verringern die Zahl öffentlicher Telefone in der Region. Gablenz will seine beiden aber behalten.

So sah die Telefonzelle am Markt in Bad Muskau nach der Sprengung im Januar aus. Mittlerweile ist sie abgebaut. Eine neue wird es nicht geben. © Joachim Rehle

Ein paar Scherben sind alles, was von der Telefonzelle am Markt in Bad Muskau noch übrig ist. Sie ist am Neujahrstag gesprengt worden und wird nicht wieder aufgebaut. Als Grund für die Entscheidung der Telekom sei der Stadt mitgeteilt worden, dass eine Instandsetzung oder ein Austausch aufgrund der extrem schlechten Nutzung nicht infrage komme, teilt Bad Muskaus Bürgermeister Andreas Bänder unlängst im Stadtrat mit. Denn das wäre für das Unternehmen nicht wirtschaftlich. Aus diesem Grund sollen wohl auch die beiden Telefonzellen in der Gemeinde Gablenz weichen. Dort lehnt man einen Rückbau jedoch ab.

Die Telekom habe sich bei der Gemeinde gemeldet und um Zustimmung für den Abbau der beiden Fernsprecher gebeten, teilt der Gablenzer Bürgermeister Dietmar Noack in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats mit. Doch diese Zustimmung wird es nicht geben. Der Ablehnung des Bürgermeisters gegen das Vorhaben haben sich nämlich auch die Gemeinderäte angeschlossen. Im Ortsteil Kromlau habe man beispielsweise keinen guten Funkempfang und so lange sich das nicht ändert, könne man sich nicht darauf berufen, dass jeder ein Handy hat, meint Dietmar Noack. Wenn sie auch nur einmal bei einem Notfall gebraucht werde, müsse die Telefonzelle stehen bleiben.

In Bad Muskau, wo man durch die Vandalen vom Neujahrstag vor vollendete Tatsachen gestellt worden ist, nimmt man die Entscheidung hin. Allerdings ist von Stadtrat Siegmar Nagorka angemahnt worden, dass das Unternehmen die Glassplitter entfernen soll. Schließlich werde der Mittelweg, an dem die Zelle gestanden hat, von vielen Besuchern der Stadt genutzt.

Auf Bitte Bad Muskaus soll der Telefon- und Elektroanschluss der Telefonzelle an dem Standort belassen werden. Die Stadt will diese für ein Info-Terminal nutzen, das Ende dieses Jahres oder Anfang 2018 an der Stelle aufgebaut werden soll. Mit diesem sollen zum einen Informationen an die Besucher vermittelt und zum anderen eine Telefonverbindung zu ausgewählten Gastgebern ermöglicht werden, erklärt Andreas Bänder.

Deutschlandweit nimmt die Zahl der Telefonzellen stetig ab. Nach Angaben der Bundesnetzagentur gab es Ende 2015 noch etwa 29 000 öffentliche Münz- und Kartentelefone. 2008 waren es noch über 100 000.

zur Startseite