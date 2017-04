Kein Anschluss mehr an der Dresdner Kreuzung Die Stadt stimmte dem Abbau weiterer Telefonhäuschen zu. Nur so darf die Telekom sie auch tatsächlich entfernen.

Das gelbe Telefonhäuschen ist mittlerweile schon abgebaut. © Archiv/Matthias Weber

Im Großenhainer Stadtbild fehlt ein Farbtupfer. Die gelbe Telefonzelle an der Dresdner Kreuzung ist verschwunden. Sie ist dem Handy-Zeitalter zum Opfer gefallen. In ihr wurde zuletzt kaum noch telefoniert. Der monatliche Umsatz blieb seit längerer Zeit unter 50 Euro. Damit wurde sie von der Deutschen Telekom AG als „extrem unwirtschaftlich“ eingestuft.

„Der Umsatz ist ein klares Indiz dafür, dass der Wunsch nach einer Grundversorgung durch die Bevölkerung an dieser Stelle offensichtlich nicht mehr besteht“, sagt Telekom-Pressesprecher Georg von Wagner. „Der Kunde ist der Architekt des Telefonzellen-Netzes.“ Gab es vor etwa zehn Jahren in Deutschland noch etwa 110 000 öffentliche Fernsprecher, sind es heute bundesweit nur noch 30 000. Zwei Drittel davon betreibt die Telekom.

Die Bedeutung der Telefonzelle habe mit dem Siegeszug des Handys abgenommen, so Georg von Wagner. Statistisch gesehen habe jeder Deutsche mindestens ein Handy. Die Bundesnetzagentur zählte zuletzt mehr als 113 Millionen Sim-Karten, die vor allem in Mobiltelefonen stecken. Die Notwendigkeit für öffentliche Telefone nehme dementsprechend ab.

Dieser Trend geht auch an Großenhain nicht spurlos vorbei. Bereits im Februar 2016 hatte deshalb die Telekom die Stadt darum gebeten, vier Telekommunikationseinrichtungen (Dr.-Külz-Str. 15, Dresdner Str. 16, Preuskerstraße 20, Mozartallee 16b) abzubauen. Großenhain hatte nichts dagegen.

Anfang April stimmte die Stadt dem vorerst letzten Abbau einer Telefonzelle zu. Sie steht auf dem Radeburger Platz. „Hierbei wurde bereits darauf hingewiesen, dass die zwei verbleibenden Standorte auf dem Hauptmarkt und am Cottbuser Bahnhof zu erhalten sind“, heißt es aus dem Rathaus. Die Stadt beharrt darauf, dass sie stehen bleiben, und stellte der Telekom unmissverständlich „eine Zustimmung zum zukünftigen Abbau nicht in Aussicht“.

Tatsächlich ist die Deutsche Telekom AG verpflichtet, die Kommunen und die Bundesnetzagentur zu fragen, wenn sie öffentliche Fernsprecher zurückbauen will. Grundsätzlich muss das ehemalige Staatsunternehmen die Grundversorgung von öffentlichen Münz- und Kartentelefonen gewährleisten.

„Wir beobachten ständig den Markt und die Nutzung unserer öffentlichen Telefone. Bei unseren Standort-Entscheidungen müssen wir abwägen zwischen dem öffentlichen Interesse an einer Versorgung mit frei zugänglichen Telefonen und den wirtschaftlichen Interessen unseres Unternehmens“, sagt von Wagner. Doch wegen der Handys hätten viele Standorte (gerade im ländlichen Bereich) an Bedeutung verloren. „Eine bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung mit öffentlichen Telefonstellen wird allerdings nach wie vor von uns sichergestellt“, sagt der Telekomsprecher. Diese hätten nach wie vor einen hohen Stellenwert für das Unternehmen.

„Mit dem Siegeszug des Handys ist die Geschichte der Telefonzelle noch lange nicht zu Ende“, ist von Wagner überzeugt. Es gibt eine ganze Reihe von zusätzlichen Diensten, die die öffentlichen Telefone heute zu bieten haben. „Vorausgesetzt, sie sind entsprechend ausgestattet“, so der Pressesprecher. An vielen der sogenannten Kommunikationsterminals, der neuesten Generation der Telefonzellen, können die Passanten durchs Internet surfen, sich durch die Homepages von Kommunen klicken oder den Fahrplan der örtlichen Verkehrsbetriebe abrufen. Sogar hörgeschädigte oder taube Menschen können an speziell dafür ausgerüsteten Terminals telefonieren. Auf einem Bildschirm können sie dort die Gesten eines Gebärdendolmetschers ablesen, der in Echtzeit das Gespräch für den Kunden übersetzt.

zur Startseite