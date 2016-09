Kein angestaubter Beruf Das Sanitärhandwerk wird digitaler. Trotzdem interessieren sich zu wenige Jugendliche für den Beruf. Die Innung hat eine Strategie dagegen.

Burkhard Richter ist Obermeister der Innung Sanitär-Heizung-Klima für die Region Döbeln. Bei der Messe „Schule macht Betrieb“ wird er, gemeinsam mit Unternehmern, die Ausbildungsberufe der Branche vorstellen. © Dietmar Thomas

Linker Hand die Werkzeugtasche, zwanz’ger Schlüssel, Thermosflasche, rechter Hand meine Rohrzange, so wird mir so schnell nicht bange: Ich bin Klempner von Beruf – so besingt Liedermacher Reinhard Mey seit 1974 den Klempner-Beruf. Doch dieses Bild ist schon lange überholt. Mittlerweile ist der Laptop eines der Hauptarbeitsgeräte, sagt Burkhard Richter. Er ist der Obermeister der Handwerkerinnung Sanitär-Heizung-Klima (SHK) für den Raum Döbeln. Klempner heißen heutzutage Anlagenmechaniker. Das Berufsbild habe sich erheblich gewandelt. „Es ist sehr viel digitaler geworden, alles geht nur noch über Software. Regelungs- und Messtechnik nehmen einen großen Anteil ein“, sagt er. Deshalb müssen diejenigen, die sich für eine Ausbildung in diesem Bereich interessieren, über entsprechendes schulisches Grundwissen verfügen.

Der Beruf ist körperlich nicht mehr so schwer wie früher. Es würden kaum noch Gewinde geschnitten oder gelötet. Nahezu alle erforderlichen Bauteile würden vorgefertigt auf die Baustelle geliefert. Heizkörper oder Kessel würden mit Hubwagen transportiert. „Allerdings ist heutzutage



viel mehr Fachwissen notwendig“, so Richter. Als Beispiele nennt er die Bereiche Schall- und Brandschutz.

Wer gern eine Ausbildung in der SHK-Branche absolvieren möchte, müsse einen Hauptschulabschluss mit einem Zweier-Notendurchschnitt vorweisen, sagt der Obermeister. Besonderer Wert werde auf Mathe und Physik sowie Elektronik- und Computerkenntnisse gelegt. Auch das Auftreten sei wichtig, denn eine Qualifikation zum Kundendienstmonteur ist möglich. Entsprechend gut sei die Bezahlung.

Die Innung wird sich bei der Berufemesse in Döbeln präsentieren. „Uns ist es wichtig, das Berufsbild wieder bekannter zu machen“, so Richter. Denn es gebe genügend Ausbildungsplätze, aber zu wenige Anwärter. Wer möchte, könne auch kurzfristig noch eine Lehrstelle bekommen. Im nächsten Jahr möchte die Innung an Schulen und auf Messen noch mehr Werbung für das SHK-Handwerk machen. Im Altkreis Döbeln gibt es 22 Innungsbetriebe. „Es gibt noch mal so viele Betriebe, die nicht Mitglied sind. Davon darf nur die Hälfte ausbilden“, sagtBurkhard Richter.

Die Löhne seien in den vergangenen Jahren gestiegen. „Innungsbetriebe zahlen nach Tarif. Der Stundensatz für einen Monteur liegt zwischen und 13 und 14 Euro“, erklärt der Innungsobermeister. Der Beruf sei witterungsunabhängig. „Wir haben noch keinen Unterschied bei der Auftragslage im Sommer und Winter festgestellt.“

Die Ausbildung zum Anlagenmechaniker dauert dreieinhalb Jahre. Es sei ein Beruf mit Zukunft. Um es mit Reinhard Mey zu sagen: „Selbst in schweren Wirtschaftskrisen, find’ ich Rohre hinter Fliesen, ist ein Abfluss abzudichten.“

Ausbildungsmesse „Schule macht Betrieb“: Sonnabend, 24. September, 10 bis 15 Uhr, im WelWel Döbeln

