Kein Advent ohne Kalender In der Weihnachtsausstellung des Heimatvereins geht es um historische und moderne Adventskalender. Sogar einen von Roßwein gibt es inzwischen.

Adventskalender sind während der Weihnachtsausstellung im Roßweiner Heimatmuseum zu sehen. Zu den rund 150 Exemplaren gehören das selbst gebastelte Modell Engel, das Martina Thiele aufhängt, ein erster Roßweiner Adventskalender und nostalgische. © Dietmar Thomas

Schon seit mehr als 150 Jahren verkürzen Adventskalender die Wartezeit auf Weihnachten. Kaum ein Kind hierzulande, das keinen solchen Kalender hat. Anfänglich aus Papier mit Bildern hinter jedem Fensterchen gibt es inzwischen fast nichts mehr, was nicht hinter den Türchen stecken kann. Die Überraschungen reichen von Spielzeug, Süßem, Tee und Hochprozentigem über Schmuck und Kosmetika bis hin zu Eigenkreationen. Ungefähr 150 Beispiele dafür haben die Mitglieder des Heimatvereins Roßwein zusammengetragen. Sie stellen in ihrer Weihnachtsausstellung in den Museumsräumen in diesem Jahr den Adventskalender in den Mittelpunkt. Und wer selbst nur ein bescheidenes, aber nicht weniger beglückendes Modell hatte, der wird staunen über die heutige Vielfalt und den Einfallsreichtum.

Schon immer haben Eltern oder Geschwister Adventskalender selbst gebastelt. Wohl jeder kennt Modelle, in denen die Überraschungen in Streichholzschachteln, Toilettenpapierrollen oder einem Ballon stecken, an dem 24 Säckchen hängen. Beim Kalender, den Katja Thiele für die Ausstellung angefertigt hat, sind es 24 lustige Engelchen, die über den Köpfen der Besucher schweben werden. Die Füllungen verbergen sich in den zu öffnenden Bäuchen. Die wiederum bestehen aus Kugeln, die es in jedem Bastelgeschäft gibt.

Wer einen Handarbeitsfan beschenken möchte, der greift idealerweise zu einem Kalender mit 24 Häkelanleitungen. Selbst für Fans von Stickern, Sammler von Magnettäfelchen oder Geschichtenliebehaber ist etwas dabei. Der wohl älteste Kalender dieser Ausstellung ist einer, den Vereinschefin Martina Thiele in einem Jahr im Advent selbst Tür um Tür öffnete. Mithilfe der Bilder, die sich dahinter verbargen, wurde die Fantasie der Kinder angeregt und die „Fahrt zur Schulweihnachtsfeier“, so heißt die auf der Rückseite abgedruckte Geschichte, fast lebendig.

„Im Trend sind wieder Papierkalender mit historisch anmutenden Motiven“, findet Marina Thiele. Davon gibt es im Museum gerade mehrere zu sehen. Einer ist von Ludwig Richter, einem Maler des 19. Jahrhunderts, der unter anderem mit Motiven aus dem Elbsandsteingebirge bekannt geworden ist.

Staunen werden die Betrachter auch über Originelles wie einen Adventskalender zum Abhaken, einen aus dem Intershop sowie den ersten Roßweiner Adventskalender. „Den haben Ute Lomtscher und ich nach eigenen Ideen anfertigen lassen“, erzählt Marina Thiele. Die ersten 100 Stück sind schon vollkommen ohne Werbung abgegangen. Der Kalender ist so groß wie eine Postkarte und kann als solche verschickt werden. Die Türchen legen „Markenzeichen“ von Roßwein frei. Um nicht alle Überraschungen vorwegzunehmen, sei als Beispiel dafür nur eine Kamelie verraten.

Ausstellungseröffnung am 13. November, 14.30 bis 17 Uhr (auch mit Kaffee und Kuchen im Museumskeller),

Weitere Öffnungstage: 20. November von 14 bis 16 Uhr, zum Weihnachtsmarkt am 26. November von 14 bis 20 Uhr und am 27. November von 14 bis 18 Uhr (an beiden Tagen nochmals mit Kaffee und Kuchen) sowie am 30. November von 9 bis 12 Uhr.

