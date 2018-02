Keimzeit-Ableger im Cottbuser Staatstheater Am Freitagabend stellt das Quintett sein neues Album „Albertine“ vor. Weitere Veranstaltungen sind im www.sz-veranstaltungskalender.com zu finden.

Das Keimzeit Akustik Quintett gastiert am Freitag im Großen Haus des Staatstheaters Cottbus. Keimzeit gehört zu den wenigen ostdeutschen Bands, die sich bis heute gehalten und beständig entwickelt haben. Viel ist passiert seit der ersten Platte „Irrenhaus“ (1990). Beim Cottbuser Konzert stellt jetzt der Band-Ableger, das Keimzeit Akustik Quintett, das neuste Album „Albertine“ vor. Die festen Mitglieder der Band sind Norbert Leisegang (Gitarre und Gesang), Gabriele Kienast (Geige, Gesang), Hartmut Leisegang am Bass, Christian Schwechheimer (Schlagzeug, Percussion, Gesang) sowie Multi-Instrumentalist Martin Weigel (Gitarre, Banjo, Piano und Gesang). Ein Großteil der Band spielt mittlerweile schon seit 2010 zusammen. Der Sound ist in der Klangwelt der 60er und 70er verwurzelt. Alles ist handgemacht und auf dialektische Art modern-anachronistisch. Das Konzert beginnt 19.30 Uhr. Restkarten gibt es ab 16 Euro unter www.staatstheater-cottbus.de.

