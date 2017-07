Kehrtwende bei Umgehungsstraßen Grünen-Politiker Stephan Kühn hatte die Ortsumfahrungen an der B 98 für überflüssig erklärt. Ein von ihm in Auftrag gegebene Studie zieht andere Schlüsse.

Eine tägliche Verkehrssituation in Wildenhain: Zwei Lkws zirkeln aneinander vorbei vorm alten Gasthof. Mit Unverständnis haben die Wildenhainer auf Äußerungen der Grünen reagiert, die Ortsumfahrung sei gar nicht nötig. Nun rudern die sogar nach einer neuen Studie zurück – und verärgern die Leute vor Ort erneut. © Kristin Richter

Zu Jahresbeginn erregte Stephan Kühn mit seiner These, die geplanten vier Ortsumfahrungen an der Bundesstraße 98 seien gar nicht notwendig, gehöriges Aufsehen. In Schönfeld, Quersa, Wildenhain und Glaubitz genüge es, die Sicherheit für Radfahrer und Fußgänger zu erhöhen und den Fahrzeuglärm mit Geschwindigkeitsbegrenzungen zu vermindern. Das Verkehrsvolumen in den Ortsdurchfahrten rechtfertige die Millionenkosten nicht.

In Glaubitz hatte das einen Aufschrei der geplagten Anwohner zur Folge, während es in den Dörfern östlich davon eher ruhig blieb. Nun hat der Bundestagsabgeordnete der Grünen eine Studie vorgelegt, die Erleichterungen für die Betroffenen vorschlägt. Von der Verzichtbarkeit der Ortsumfahrungen ist darin allerdings nicht die Rede. Vielmehr wird auf die langen Planungszeiträume verwiesen, die ein solches Projekt mit sich bringt. Es sei den Anwohnern nicht zuzumuten, noch jahrelang mit den Beeinträchtigungen zu leben.

Durchgängig Tempo 30

Das Planungsbüro SVU Dresden hat für die betroffenen Dörfer ein Bündel von Maßnahmen zusammengetragen, das die Situation kurz- und mittelfristig entschärfen könnte. So eine durchgängige Tempo-30-Begrenzung in den Ortsdurchfahrten, eine stärkere Verkehrsüberwachung, Motivanzeigen (sogenannte Smileys, wie in Wildenhain bereits vorhanden) und zusätzliche gesicherte Querungsmöglichkeiten für Fußgänger und Radfahrer. Hinzu kommen Verkehrsinseln an den Ortseingängen und die Erschließung des Rad- und Gehwegenetzes in den Ortschaften.

Allerdings haben die Anregungen des Grünen-Politikers zwei entscheidende Schwächen. Zum einen wären sie ebenfalls mit erheblichen Kosten verbunden, die im Wesentlichen von den Kommunen getragen werden müssten. Zum anderen würden sie den Verkehrsfluss auf der Bundesstraße – speziell in den Hauptverkehrszeiten – erheblich einschränken. Das aber würden die Verkehrsbehörden, die die B 98 als wichtige Wirtschaftsachse betrachten, kaum genehmigen. „Was glaubt der Mann eigentlich, was wir in den vergangenen Jahren gemacht haben?“ erregt sich Schönfelds Bürgermeister Hans-Joachim Weigel.

Schönfeld dringt wegen der Unfallgefahr und dem zunehmenden Schwerlastverkehr bereits seit Langem auf eine durchgängige 30-km/h-Begrenzung – und kassierte dafür eine Ablehnung nach der anderen. Außerdem sind hier die Planungen für die Ortsumfahrung am weitesten fortgeschritten. Im August will das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) im Dorf eine Informationsveranstaltung durchführen, auf der die nächsten Schritte bekannt gegeben werden. Es sind bereits begleitende Analysen in Sachen Naturschutz über die Bühne gegangen, auch Bodenuntersuchungen auf der bevorzugten Trasse haben schon stattgefunden.

„Bei diesem Stand würde niemand auch nur einen Cent in das vorgeschlagene Maßnahmenpaket investieren“, sagt Hans-Joachim Weigel. Kühn wolle sich wahrscheinlich bundespolitisch profilieren – auf Kosten der betroffenen Anwohner. Auch die Wildenhainer reagieren mit Unverständnis auf die grünen Vorschläge. „Was sollen wir mit Verkehrsinseln“, fragt Ortsvorsteher Mirko Neitzel. „Dahinter wird erst recht wieder Gas gegeben.“ Kühns Vorstoß habe den Puls der Betroffenen ganz schön in die Höhe getrieben. Außerdem lasse sich die gefährliche Kurve in der Ortsmitte mit den angedachten Maßnahmen überhaupt nicht entschärfen. Der Ortschaftsrat sei sich einig, keine Luft an die geplante Umgehung zu lassen – er habe dem Lasuv sogar eine mögliche Trassenvariante vorgeschlagen.

Wenn überhaupt, hilft das Quersa

Am ehesten könnte die verkehrsplanerische Betrachtung des Grünen-Politikers in Quersa auf fruchtbaren Boden fallen. Dort gibt es vonseiten der Landwirtschaft erhebliche Bedenken gegen den Flächenverbrauch, den eine Ortsumfahrung mit sich bringen würde. Außerdem liegen viele Gebäude etwas abseits der Straße, und es gibt auch keine scharfen, unübersichtlichen Kurven. Es wäre hier durchaus denkbar, dass sich eine Mehrheit der Anwohner gegen die Umfahrung ausspricht. Ähnliches passierte vor Jahren schon im nahe gelegenen Thiendorf. Dort hatte sich sogar eine Protestbewegung gegen die geplante Umgehungsstraße formiert. Das Resultat: Die Pläne liegen derzeit auf Eis.

zur Startseite