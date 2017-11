Kehrmaschinen-Kauf wird noch geprüft Auch im nächsten Jahr ist der Kauf einer Kehrmaschine für Glashütte noch nicht geplant.

Ob Glashütte eine eigene Kehrmaschine bekommt, ist noch offen. © SZ/Thomas Fiedler

Ob sich die Stadt Glashütte eine eigene Kehrmaschine anschaffen will, ist derzeit völlig offen. Im nächsten Jahr ist kein Kauf geplant, sagt Bauhofleiter Veith Hanzsch. Zum einen sind die Haushaltsplanungen auch für seinen Bereich so gut wie abgeschlossen. Zum anderen müsste sich der Bauhof noch positionieren. Vor- und Nachteile müssten gegenübergestellt werden.

Das sieht auch Bauamtsleiter Mario Wolf so. Eine eigene Kehrmaschine würde erhebliche Folgen auf die Arbeit des Bauhofs haben. So müsste das Personal anders geplant werden. Auch finanzielle Auswirkungen müssten bedacht werden, sagt Wolf. Wie hoch sind die Betriebskosten? Was kosten Ersatzteile? Wer beschafft die? Zudem müsste auch geklärt werden, ob die Kehrmaschine auch im bergigen Stadtbereich arbeiten könne. Und zuguterletzt müssten Anbieter und Finanzierungsmodelle miteinander verglichen werden. Da es mehr Fragen als Antworten gibt, steht der Kauf einer Kehrmaschine derzeit nicht zur Debatte, sagt Bauamtsleiter Wolf.

Der Bauhof hatte vor wenigen Tagen eine Kehrmaschine getestet. Diese war eineinhalb Tage vor Ort. (SZ/mb)

