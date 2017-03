Kehrmaschine landet im Graben Weil eine Autofahrerin die Reinigungsmaschine in einer Kurve überholen will, kommt der Fahrer von der Straße ab. Die Bergung gestaltete sich schwierig.

zurück Bild 1 von 2 weiter Die Kehrmaschine kam im Straßengraben zum Stehen. © Roland Halkasch Die Kehrmaschine kam im Straßengraben zum Stehen.

Die Kehrmaschine musste mit einem Kran geborgen werden. Die Staatsstraße war während der Arbeiten in beiden Richtung voll gesperrt.

Bei einem Unfall am Mittwochmorgen auf der Staatsstraße 81 zwischen Dresden und Großenhain ist ein Fahrer einer Kehrmaschine verletzt worden. Wie ein Fotoreporter berichtet, war der Fahrer am Morgen zwischen Neuer Anbau und Steinbach unterwegs, als eine 42-jährige Autofahrerin das Reinigungsfahrzeug in einer Rechtskurve überholen wollte. Dabei touchierte sie die Kehrmaschine, welche daraufhin von der Fahrbahn abkam und in den Straßengraben geriet.

Der 56 Jahre alte Fahrer der Kehrmaschine wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Das Fahrzeug musste mit einem Kran geborgen werden. Während der Bergungsarbeiten war die Straße in beiden Richtungen voll gesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 3.000 Euro. (SZ)

