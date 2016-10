Kehrmaschine fährt Extratouren Damit Pirnas Straßen hübsch bleiben, muss die Straßenreinigung öfter raus. Autofahrer sollten auf Parkverbotsschilder achten.

Herbstwetter, Regen, Matsch und fallendes Laub: Um die Straßen der Stadt trotzdem ansehnlich zu halten, lässt die Stadtverwaltung die Kehrmaschine in den kommenden Tagen einige Sondertouren auf besonders stark verschmutzten Abschnitten fahren. Die zusätzlichen Fahrten der Kehrmaschine beginnen am Freitag und sollen bis einschließlich 21. Oktober dauern. Die Sonderreinigung findet zusätzlich zur normalen Straßenreinigung statt, um insbesondere Laub zu beseitigen, kündigt Stadtsprecherin Jekaterina Nikitin an.

Das Rathaus hat schon damit begonnen, Halteverbotsschilder an den betreffenden Straßen aufzustellen. Das passiert 72 Stunden, bevor die Kehrmaschine kommt, um Autofahrern genug Zeit zu geben, ihre Autos anderswo zu parken. Die Stadt weist darauf hin, die Halteverbote zu beachten, da sonst Knöllchen oder der Abschleppwagen drohen. (SZ)

