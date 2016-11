Kehlloch bleibt vorerst einspurig Beim Brücken-TÜV ist der Durchlass in Dürrröhrsdorf-Dittersbach durchgefallen – zumindest eine Hälfte.

Beim Brücken-TÜV durchgefallen: eine Seite der Brücke über den Ziegeleigraben in Dürrröhrsdorf. Die wurde erst einmal gesperrt. © Dirk Zschiedrich

Auf der Brücke, die von der Hauptstraße in Dürrröhrsdorf über den Ziegeleigraben hinauf zur Dürrröhrsdorfer Fleisch- und Wurstwaren GmbH führt, geht es seit Monaten nur noch einspurig voran. Wer Gegenverkehr hat, muss auf dem kurzen Straßenabschnitt namens Kehlloch warten. Zudem ist die zulässige Tonnage beschränkt.

Der Anlass war eine Prüfung des Bauwerks im Juni. Bei dieser alle sechs Jahre fälligen Hauptuntersuchung der Brücke wurde an der stromabwärts gelegenen Seite schwere Schäden festgestellt. Dieser Teil musste deshalb sofort gesperrt werden. Bei der Untersuchung kam zum Vorschein, dass die wohl schon über hundert Jahre alte Brücke aus zwei Bauteilen besteht, wie Hauptamtsleiter Dieter Sauer im Gemeinderat berichtete. Der flussabwärts gelegenen Teil besteht aus alten Sandsteinbögen. Deren Zustand wurde bei der Hauptuntersuchung mit der Note 4 bewertet. Die Sperrung war die Folge. Der obere Teil der Brücke hingegen wurde vermutlich später hinzugebaut und ist aus Beton gegossen. Ihm erteilten die Prüfer die Note 2,9. Diese Brückenseite konnte deshalb offen bleiben.

Die Gemeinde will die Brücke jetzt komplett erneuern. Die zwei Bauteile sollen durch ein einheitliches ersetzt werden. Der Gemeinderat hat ein Dresdner Ingenieurbüro mit der Planung beauftragt und dafür außerplanmäßig rund 9 000 Euro zur Verfügung gestellt.

Bis zum Baustart wird es allerdings noch etwas dauern. Die Arbeiten könnten 2018 über die Bühne gehen, erklärte Hauptamtsleiter Sauer, in einem Zug mit dem Damm am Ziegeleigraben, den die Gemeinde im Rahmen des Hochwasserschutzes für den Stürzabach errichten will.

