Kehlkopflose Menschen um Spenden gebracht Die Spendenbox verschwand während des Geschäftsbetriebs bei Dierbooks. Die Empörung darüber ist riesengroß.

So sah das Häuschen aus, in dem die Spenden für die Selbsthilfegruppe Kehlkopfloser gesammelt wurden. Etwa 200 Euro samt Box nahm der Dieb mit. Es wurde Anzeige erstattet. © privat

Bei Dierbooks nimmt man kein Blatt vor den Mund, wenn es um den dreisten Diebstahl der Spendenbox geht: „Du mieses kleines Arschloch“, steht auf der Seite des Geschäfts im sozialen Netzwerk Facebook an den Dieb adressiert. Und weiter heißt es: „Wir hoffen, Dir faulen die Hände ab beim Öffnen der Spendenbox. Da stecken die Spenden unserer Kunden und unsere Trinkgelder drin.“

Die Box war im Kassenbereich aufgebaut und gesichert. Im Laden herrscht ein ständiges Kommen und Gehen, sodass Mitarbeiterin Patricia Spruck gar nicht genau sagen kann, wann der Dieb zuschlug. Sicher ist nur: Das Spendenhäuschen verschwand im Laufe des Mittwochs. „Etwa 200 Euro hatten wir darin für die Selbsthilfegruppe Mittweida und Umgebung des Bezirksverbands Chemnitz der Kehlkopflosen gesammelt“, sagt Patricia Spruck. Sich an fremdem Eigentum zu vergreifen, sei schon schlimm, aber Geld zu stehlen, das für Menschen mit diesem Handicap gedacht war, sei umso verwerflicher. Die Spendenbox sei gesichert angebracht gewesen, umso unerklärlicher ist Patricia Spruck ihr Versschwinden. Das trifft sie besonders, „weil wir zu dem Schicksal Kehlkopfloser durch einen unserer Stammkunden eine ganz persönliche Beziehung haben,“ sagt sie

Heli, nennt Particia Spruck den Mann liebevoll, der Peter Helisch heißt und aus Gebersbach kommt. Er ist der stellvertretende Vorsitzende der Selbsthilfegruppe und kann gar nicht fassen, was passiert ist. „Jemandem, der so gestellt ist wie wir, etwas wegzunehmen, ist mehr als böse“, sagt er. In der Selbsthilfegruppe war der Diebstahl schon am Mittwochabend Thema. Die Mitglieder sind selbst am Kehlkopf operiert oder kehlkopflos.

Aber auch Angehörige gehören dazu. „Kehlkopflos nach Krebserkrankung, das bedeutet für Betroffene ein schweres Schicksal“, schildert Jens Sieber, der Vorsitzende der Selbsthilfegruppe. „Plötzlich werden sie herausgerissen aus dem bis dahin geregelten Alltag, was dazu führen kann, dass sie sich im schlimmsten Fall isolieren und keinen Spaß mehr am Leben finden“, erzählt er. Ihm wurde vor acht Jahren der Kehlkopf entfernt, seit 2010 leitet er die Gruppe. „Wir haben uns zur Aufgabe gemacht, den sozialen Kontakt in der Gesellschaft und zu anderen Erkrankten zu gewährleisten, damit sie wieder Freude am Leben gewinnen“, sagt Jens Sieber.

Die Aufgaben der Gruppe seien vielfältig. Sie reichen von der Patientenbetreuung über Hilfe bei Beantragen von Rente oder Anerkennung des Behindertenstatus bis hin zur Hilfsmittelversorgung. Es gibt Treffen untereinander, mit anderen Selbsthilfegruppen, aber auch Ausflüge und Freizeitveranstaltungen.

Nach einer weiteren Operation zur Entfernung eines Stimmventils freut sich auch Peter Helisch, wieder am Gruppenleben teilnehmen zu können. Vor acht Jahren wurde Peter Helisch der Kehlkopf entfernt und er bekam eine Sprechprothese eingesetzt. Dieses Ventil stellt eine Verbindung von Luft- und Speiseröhre her, durch die der Betroffene mit Lungenluft wieder durch den Mund sprechen kann. Parallel dazu hat er versucht, mithilfe von Logopädie eine andere Ersatzstimme zu erlernen. Diese wird Oesophagus- (Speiseröhren-) Stimme genannt. Diese hat er in der letzten Zeit so gut erlernt, dass er sich das Stimmventil wieder entfernen lassen hat.

Über solche Erfahrungen tauschen sich die elf Mitglieder der Gruppe aus. Deren Arbeit, so Jens Sieber, werde in geringem Maß durch Fördergeld gesetzlicher Krankenkassen unterstützt. Diese und die Mitgliedsbeiträge reichen aber nicht aus, sodass die SHG auf Spenden angewiesen ist. „Ein kleines Geschenk zum Geburtstag oder der Blumenstrauß für den Krankenbesuch sind beispielsweise bei den Krankenkassen nicht abrechenbar“, sagt er.

„Deshalb ist jede Spende hilfreich und wird selbstverständlich ausschließlich für die Gruppe verwendet, etwa für Miete der Gruppenräume, Referentenhonorare oder Fahrtkosten“, so Jens Sieber. „Deshalb macht es uns traurig, dass die vielen kleinen Spenden von ehrlichen und gutmütigen Menschen so gewissenlos gestohlen wurden“, so der SHG-Vorsitzende.

zur Startseite