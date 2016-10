Kegler spielen gegen die Zeit Gottfried Reichelt wirbt hartnäckig um Geld für eine neue Bahn. Einen ersten Erfolg hat er schon erzielt.

Der Vereinsvorsitzende Gottfried Reichelt (76) von Aufbau Riesa wirbt derzeit für einen Zuschuss von der Stadt. 35 000 Euro brauchen die Kegler, um eine moderne Bahn kaufen zu können. © Lutz Weidler

Im Finanzausschuss war er schon, im Ausschuss für Kultur und Sport sowieso. Seinen letzten Auftritt hatte Gottfried Reichelt am vergangenen Mittwoch im Stadtrat. „Wir können leider bloß betteln“, sagt der 76-Jährige, während er durch die Kegelanlage an der Pausitzer Straße führt. Vier Vereine sind hier aktiv, genau 101 Kegler. Ihr Ziel: eine neue Anlage für Riesa.

Warum, das wird erst auf den zweiten Blick deutlich. „Von hier vorn sieht die Anlage noch schön aus“, sagt der Vorsitzende von Aufbau Riesa. Und das, obwohl der Boden mittlerweile mehr als 20 Jahre alt sei. „Der ist 1995 das letzte Mal gewechselt worden“, erzählt Reichelt und tritt demonstrativ über die Bahn. An einigen Stellen wellt sich der Boden nach oben, anderswo schwingen die Bohlen mit seinen Schritten mit. All das dürfe eigentlich nicht sein. Die größten Probleme liegen allerdings versteckt hinter einer Wand, ganz am Ende der Anlage. Gottfried Reichelt öffnet eine Tür. „Hier sieht’s jetzt etwas chaotisch aus.“ In dem engen Raum steht die Technik, die die umgefallenen Kegel wieder aufrichten soll. Die Mechanik stammt aus dem Jahr 1978. Mittlerweile merke man der Bahn das auch an, erzählt Reichelt. Wenn sich die Schnüre, an denen die Kegel befestigt sind, verheddern, dann scheitere die Anlage häufig. „Dann muss einer sie händisch entwirren.“ Manchmal dauere es auch eine ganze Weile, ehe die Anlage die Kegeln ordentlich wieder aufgesetzt hat. „Es fällt auch immer wieder mal eine Leiterplatte aus“, erzählt Reichelt. Zum Glück arbeite ein Kegler bei BuS Elektronik. „Der weiß noch, wie man die Platten wieder reparieren kann.“

Über die Jahre sei er so etwas wie der Sachverständige für die Bahn geworden, sagt Reichelt. Wenn eine der drei Bahnen während eines Wettkampfes einmal ausfalle, dann werde meistens er gerufen – und müsse wohl oder übel aus Weida nach Pausitz fahren. „Zu den Wettkämpfen bin ich ja auch nicht immer vor Ort“, erklärt er. Wenn es nach ihm geht, dann muss sich an der Kegelbahn schnellstens etwas ändern. Die Riesaer Kegler wollen nach der Weltmeisterschaft 2017 eine gebrauchte Wettkampfbahn kaufen. Dass das möglich ist, haben Reichelt und seine Mitstreiter 2012 in Bautzen gesehen. Nach dem Wettkampf werden die Bahnen abgebaut und verkauft. Auch im kommenden Jahr soll das wieder so sein. Und dann, so hofft Reichelt, könnten einige Bahnen vom WM-Austragungsort Dettenheim in Baden-Württemberg nach Riesa gehen. Damit könnten die Riesaer Kegelvereine endlich auch in höheren Ligen mitspielen.

Bei der Bezirksebene ist Schluss

Das geht derzeit nicht. „Schon bei der Bezirksebene ist Schluss.“ Mit der neuen Bahn könnten die Riesaer Vereine bis zur Sachsenmeisterschaft mitspielen, ein moderner Bildschirm würde die Spielstände anzeigen – und die Technik wäre endlich wieder auf dem neuesten Stand. Bestenfalls wäre das ein Anreiz für weitere Mitglieder. Dafür brauchen die Vereine allerdings Geld. Insgesamt 80 000 Euro soll die Bahn kosten. Ein guter Teil davon könne über Fördergelder finanziert werden, hofft Reichelt. Die Voraussetzung dafür: Rund 35 000 Euro müssten von der Stadt dazukommen. Die Zusage brauchen die Kegler aber so schnell es geht, denn der Förderantrag muss noch in diesem Jahr im Briefkasten des Landessportbundes liegen. „Wenn die Stadt kein Geld geben sollte, können wir im nächsten Jahr zumachen“. Man sei froh, wenn man in diesem Jahr noch einmal die Zulassung bekomme, um zumindest in den unteren Ligen antreten zu dürfen, so Reichelt.

Eines hat er mit seinen regelmäßigen Auftritten vor den Stadträten schon erreicht: Das Projekt wird nun diskutiert. „Ist es denkbar, den Zuschuss im Rahmen der Gewinnausschüttung der Stadtwerke aufzuwenden?“, fragte etwa Stefan Schwager (Freie Wähler). Eine Idee, die OB Marco Müller im Stadtrat zumindest nicht sofort ablehnte. Er verwies zwar zunächst auf die laufende Arbeit am Sportstättenkonzept, die man noch abwarten wolle. „Aber eine Idee ist es.“

Reichelt hofft, dass die Stadt sich letztlich überzeugen lässt. Verglichen mit den Zuwendungen für andere Vereine seien 35 000 Euro doch nicht viel. Doch Randsportarten hätten es eben schwer – selbst in der Sportstadt Riesa. Entmutigen lässt er sich davon aber nicht. Bis eine Entscheidung gefallen ist, wird er wohl weiter durch die Räte und Ausschüsse tingeln.

