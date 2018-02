Kegler feiern „Zehntes“ in Mühlrose Für die Mitglieder und Gäste gab es zum feierlichen Anlasse ein Kegelturnier der nicht ganz so ernsten Art.

Die Mitglieder der Abteilung Kegeln stellten sich auf der Kegelbahn zum Foto auf. Das Bild könnte schon bald historischen Wert besitzen, wenn die Mühlroser für den Tagebau umgesiedelt werden. © Jost Schmidtchen

Mühlrose. Am 22. Februar 2008 wurde eine neue Kegelanlage übergeben. Das zehnjährige Jubiläum wurde am Sonnabend im kleinen Kreis gefeiert. Alle Gäste, die kamen, konnten „eine Kugel schieben“. Zu den ersten Gratulanten der Mühlroser Kegler gehörten Bürgermeister Waldemar Locke und Ortsvorsteher Enrico Kliemann.

Das Kegeln hat in Mühlrose eine über 35-jährige Tradition. Bereits 1982 wurde eine Kegelanlage errichtet. 2008 erfolgte die Kompletterneuerung. Zu diesem Zeitpunkt war bereits eine Umsiedlung im Gespräch. Weil jedoch niemand wusste, wann diese kommt, wurde schon 2004 die Forderung laut, die Kegelbahn zu erneuern. Der Ortschaftsrat Mühlrose unter der damaligen Vorsitzenden Rosel Noack machte sich für das Vorhaben stark, Vattenfall stellte die finanziellen Mittel zur Verfügung. So konnten 2007 die Grundsteinlegung und am 22. Februar 2008 die Übergabe erfolgen.

Nutzer der automatischen Zwei-Bahnen-Classic-Kegelanlage ist die Abteilung Kegeln des Kultur- und Sportvereins Mühlrose. Aktuell zählt sie dreizehn Mitglieder. Diese waren am Sonnabend in gemütlicher Runde beim Kaffeetrinken mit ihren Gratulanten vereint. Ausgelegt waren Fotoalben mit Bildern von der Mühlroser Kegelgeschichte. Inzwischen machen die Bürger öffentlichen Druck für eine baldige Umsiedlung, zu lesen auf einer großen Tafel am Ortseingang. Auch im neuen Mühlrose soll es dann eine Kegelbahn geben, hoffen die Vereinsmitglieder. Alle denken, dass sie in einem Vereinshaus am neuen Standort untergebracht wird. Die jetzige Bahn ließe sich umsetzen und technisch auf den Stand der Zeit bringen. Eine völlig neue Anlage wäre eine weitere Option, denn Kegeln ist in Mühlrose Freizeitsport. Neben den Vereinskeglern kommen auch die Frauen aus Trebendorf sowie andere Gruppen, Vereine und Privatpersonen.

