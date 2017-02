Kegelnachwuchs holt Titel Um die Sportler ist es etwas ruhig geworden. Spielerisch sind sie dennoch ganz vorn mit dabei. Doch sie haben auch Sorgen.

Lukas Kramer ist der neue Shootingstar der Kegler aus Rennersdorf-Neudörfel. Sie sehen seinen Vizekreismeistertitel als ein positives Zeichen für ihren Vereinssport – nun unter der Flagge des SV Blau Gelb Stolpen. © privat

Die Kegler von Rennersdorf-Neudörfel sind dafür bekannt, bei Meisterschaften viele Preise abzuräumen. Und sie sind bekannt dafür, dass sie fleißig trainieren auf ihrer Kegelbahn im Gemeindezentrum des Ortes. Legendär sind die Turniere, die Angelika Rückauf vom Vereinsvorstand immer am 1. Mai organisiert hat. In letzter Zeit allerdings ist es etwas ruhiger um den Verein geworden. Aber – die Kegler gibt es noch. „Wir sind jetzt eine Abteilung vom Sportverein Blau Gelb Stolpen. Dort liegt auch der Vorstandssitz“, sagt Angelika Rückauf.

Aus gesundheitlichen Gründen hatte sie einige Ämter abgeben müssen. Auch das jährliche Frühjahrsturnier kann sie künftig nicht mehr organisieren. „Das war ein ganz schöner Aufwand. Obwohl das von den Kegelvereinen in der Umgebung immer gut aufgenommen wurde“, sagt sie.

Doch sie schaffe es ganz einfach nicht mehr. Angelika Rückauf bedauert das ein wenig. Umso mehr freut sie sich, wenn die Rennersdorfer Kegler wieder einige Preise mit nach Hause bringen. Sie selbst trainiert den Nachwuchs weiter. Vor allem, um sich fit zu halten. Denn letztlich bleibe man durch das Kegeln jung.

So war sie kürzlich mit Keglern der Altersklasse U 18 und U 14 bei der Kreiseinzelmeisterschaft vertreten. Und sie alle belegten vorderer Plätze. Mit Lukas Kramer können die Rennersdorfer Kegler sogar einen Vizekreismeister in der Altersklasse U 14 im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge stellen. Der Junge sei richtig gut, hat gute Chancen auf noch mehr Titel, weiß die Trainerin. Mit dem gewonnenen Vizekreismeistertitel hat sich Lukas Kramer für die Bezirksmeisterschaften qualifiziert. Angelika Rückauf wird ihn zu diesem Turnier begleiten.

Doch auch die anderen Kegler, die in allen Ligen kämpfen, will sie nicht vergessen. Insgesamt gibt es derzeit 33 aktive Kegler. Damit sich die Rennersdorfer weiter so erfolgreich präsentieren können, suchen sie intensiv nach Nachwuchs. Interessierte können jederzeit zum Training vorbeikommen, dort auch mal schnuppern, ob der Kegelsport nicht etwas wäre, wirbt Angelika Rückauf. Denn schließlich gehe es nicht nur um den Sport, sondern auch um geselliges Beisammensein.

Training auf der Kegelbahn in Rennersdorf-Neudörfel (Gemeindezentrum): jeden Tag ab 19 Uhr, für Kinder immer donnerstags ab 15.30 Uhr.

