Kegelhalle wird offiziell eröffnet Die Kegler stellen ihre sanierte Halle Ende Januar vor.

Bald fallen in der neuen Halle die Kegel. © Uwe Soeder

Die Kleinröhrsdorfer Kegler lassen nicht nur die Kugeln rollen und Kegel purzeln. Seit sie 2015 die Kegelhalle von der Stadt in Eigenregie übernahmen, leisteten die Vereinsmitglieder der SG Kleinröhrsdorf 2 000 Arbeitsstunden, um die Anlage zu sanieren. Aus der ehemaligen Gaststätte „Töp’l“ wurden ein großer Vereinsraum und die Küche grundlegend saniert sowie neu eingerichtet. Im Bahnbereich, so berichten die Kegler, seien der Anlauf modernisiert und der Umkleideraum neu gestaltet worden. Wichtig ist den Keglern, dauerhafte Werte zu schaffen. So erneuerten sie die komplette Elektrik samt Beleuchtung und zogen neue Decken ein. Zur Generalüberholung des Gebäudes gehören auch neue Fußböden. Die Kegler verputzten die Wände, malerten, möbelten die Türen auf und sind zu Recht ziemlich stolz auf ihr Werk. Im Vorjahr erhielt das Gebäude auch noch ein neues Dach und die Fassade einen freundlich Anstrich. Neben den Fördergeldern wurde die Modernisierung auch durch Gelder des Vereins und der Stadt finanziert. So steht die Kegelanlage nun in neuem Glanz der SG Kleinröhrsdorf für den Punktspielbetrieb und Freizeitclubs sowie Privatleuten bis zu 30 Personen zur Nutzung zur Verfügung. Auch der Vereinsraum mit Tresen und angrenzender Terrasse wird für Vereinsaktivitäten genutzt. Kann aber auch für Familienferien angemietet werden. Was seinesgleichen sucht, ist das unglaubliche persönliche Engagement der Vereinsmitglieder. Sie wollen ihr Domizil nun bei einem „Tag der offenen Kegelbahn“ am Samstag, dem 28. Januar, der Öffentlichkeit vorstellen. In der Zeit von 10 bis 14 Uhr werden dazu Führungen angeboten. Ab 15 Uhr wird die Kegelbahn bei einer kleinen Feierstunde offiziell eröffnet. (szo)

