Keeper Wochnik dreimal bezwungen

zurück Bild 1 von 3 weiter Anstatt den Bischofswerdaer Daniel Hänsch (Mitte) zu stoppen, laufen die beiden Kamenzer Patrick Wocko (hinten) und Philipp Schmidt (rechts) auch in dieser Szene nur neben- beziehungsweise hinterher. So war der BFV nicht zu schlagen. Fotos: © Christian Kluge Anstatt den Bischofswerdaer Daniel Hänsch (Mitte) zu stoppen, laufen die beiden Kamenzer Patrick Wocko (hinten) und Philipp Schmidt (rechts) auch in dieser Szene nur neben- beziehungsweise hinterher. So war der BFV nicht zu schlagen. Fotos:

Ein schwerer Tag war es auch für den Kamenzer Keeper Ron Wochnik. BFV-Kapitän Dominic Meinel nach seinem verwandelten Elfmeter zum 3:0 ab.

Der Bischofswerdaer Daniel Hänsch (links) kann völlig unbedrängt zum 2:0 einschießen. Patrick Wocko (rechts) kommt auch hier zu spät, Wochnik kann nichts machen.

Oberliga-Spitzenreiter Bischofswerdaer FV ist dem Aufstieg in die Regionalliga Nordost ein kleines Stück nähergekommen. Am 17. Spieltag setzte sich der BFV im Derby beim SV Einheit Kamenz mit 3:0 (1:0) durch. Bereits das erste Aufeinandertreffen hatten die Schiebocker mit dem gleichen Ergebnis zu ihren Gunsten entschieden. Wenige Minuten nach Spielschluss hatten die BFV-Kicker erneut Grund zum Jubel, als die Nachricht eintraf, dass Verfolger FC International Leipzig bei der abstiegsbedrohten BSG Wismut Gera eine 1:4 (1:2)-Niederlage kassierte.

Die Leipziger haben jetzt fünf Zähler Rückstand, der FC Eilenburg (3.) und der VFC Plauen (4.) rangieren bereits neun beziehungsweise zehn Punkte hinter Bischofswerda. Für die Kamenzer war der Sieg der Geraer allerdings weniger erfreulich, denn Wismut – auf dem ersten Abstiegsplatz rangierend – rückte bis auf einen Zähler an den SV Einheit heran. Vor 245 Zuschauern erwischte der Tabellenführer einen Traumstart und ging durch Hannes Graf, der sein siebentes Saisontor markierte – bei dem Einheit-Keeper Ron Wochnik nicht gut aussah – schnell in Führung (8.). Wer glaubte, die Gäste würden nun dominieren, täuschte sich.

„Ich war nach der ersten Halbzeit richtig sauer und habe das meinen Spielern in der Pause auch deutlich zu verstehen gegeben“, berichtete BFV-Trainer Erik Schmidt später. „Wir waren im Trainingslager, haben im Testspiel gegen Dynamo Dresden mit breiter Brust richtig gut gespielt, aber wie schon im Heimspiel gegen Krieschow bringen wir das im Punktspiel nicht auf den Rasen.“ Schmidts Kritik bezog sich aber nur auf die ersten 45 Minuten, denn danach drehte der Spitzenreiter auf.

Die Gefühlslage beim Kamenzer Coach Frank Rietschel war natürlich eine andere. Personell ohnehin schon angeschlagen, musste auch Kapitän Eric Prentki aufgrund einer Grippe passen. So kam der junge Christoph Rettig zu seinem Startelf-Debüt. „Er hat seine Sache gut gemacht. Man darf nicht vergessen, dass er vor wenigen Wochen in der Kreisoberliga noch gegen Bergen oder Wilthen gespielt hat“, so Rietschel. Überhaupt konnte der 45-Jährige mit der Vorpausen-Vorstellung seiner Jungs durchaus zufrieden sein. „Wir haben kaum etwas zugelassen und hatten durch Franz Häfner zwei guten Chancen.“

Ein völlig anderes Bild bot die zweite Halbzeit. Nach dem 2:0 durch den in der Winterpause von Budissa Bautzen gekommenen Daniel Hänsch (53.) geriet das Derby in die erwarteten Bahnen. Für den Endstand sorgte BFV-Kapitän Dominic Meinel, der einen von Philipp Schmidt an Hänsch verwirkten Foulelfmeter verwandelte (76.). Cornelius Gries traf noch den Pfosten. „Die zweite Halbzeit war in Ordnung. Meine Spieler müssen es aber hinbekommen, von Beginn an so überzeugend aufzutreten. Sonst geht es uns ganz schnell so wie den Leipzigern in Gera.“

Einheit Kamenz: Wochnik - Wocko, Rettig (63. Sobe), Ranninger, Schmidt, Schidun, Am Ende (79. Herzig), Tänzer, Häfner, Langr und Höer.

Bischofswerda: Szcepankiewicz - Meinel, Lenk, Gröschke, Schikora, Maresch (82. Schulze), Cellarius, Hänsch, Merkel, Graf (62. Gries), Hagemann (73. Beckert).

