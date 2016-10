KBA unterstützt Kita Die Glücksbärchen feiern 10. Jubiläum. Sie sind eine der wenigen betrieblich orientierten Einrichtungen in der Region.

An der Gründung der Kindertagesstätte auf der Kötitzer Straße war das Radebeuler Werk der Koenig & Bauer AG (KBA) maßgeblich beteiligt, heißt es in einer Pressemitteilung der KBA. Die Glücksbärchen, die jetzt ihren zehnten Geburtstag feierten, befinden sich ganz in der Nähe des bekannten Druckmaschinenherstellers, der die Einrichtung mit einer Anschubfinanzierung unterstützte und bei Baumaßnahmen half.

Auch logistisch ist das KBA-Werk von Anfang an ein Partner für die Kindertagesstätte. So kocht die werkseigene Betriebskantine jeden Tag frisch für die Kinder, informiert die KBA weiter.

Die Glücksbärchen sind eine der wenigen betrieblich orientierten Einrichtungen in der Region. Die Internetseite der Stadt Radebeul besagt, dass die Kita vorrangig für Betriebsangehörige des Gewerbegebietes Radebeul-Naundorf ist und mitarbeiterfreundliche Öffnungszeiten bietet. Das bedeutet auch, dass es keine Sommerpause gibt, die Öffnungszeiten schichtkonform von 6 bis 17.30 Uhr gestaltet sind und die Eltern keine Extra-Tarife zahlen müssen, wenn es abends einmal länger dauert. Eltern müssten nicht endlos auf einen Krippenplatz warten, die flexible Rückkehr qualifizierter Mitarbeiter nach der Elternzeit sei gewährleistet, heißt es auf der Radebeul-Homepage weiter.

Für KBA ist die ortsnahe Kinderbetreuung ein gutes Argument bei der Suche nach Fachkräften. Personalleiter Ralf Kellermeier: „Vorhandene und neue Mitarbeiter müssen sich über die Kinderbetreuung keine großen Gedanken machen. Das wissen sie zu schätzen.“ Katja Jäger, KBA-Vertrieb, bestätigt das. „Es war ganz einfach, Kita-Plätze für meine beiden Töchter zu bekommen. Und mit der Betreuung bin ich sehr zufrieden.“

Vor zehn Jahren gab es erst wenige Tageseinrichtungen für Kinder von Betriebsangehörigen. Bis heute hat sich deren Zahl mehr als verdoppelt. KBA am Standort Radebeul zählt zu den Unternehmen, die sich frühzeitig um eine unternehmensnahe Kinderbetreuung gekümmert haben, so der Druckmaschinenproduzent.

Unterstützung kommt außerdem von anderen Betrieben, deren Mitarbeiter ihre Kinder in die Kita bringen. So hatten sich beispielsweise die Getriebefabrik Coswig (GFC) und unitedprint.com SE im Jahr 2013 an der Erweiterung der Kita beteiligt, durch die Übernahme der für eine Förderung nötigen Eigenmittel. (SZ)

