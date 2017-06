Kawasaki knallt auf BMW In Bannewitz krachte es heftig zwischen einem Motorradfahrer und einem Auto. Beide Fahrer mussten ins Krankenhaus.

Der Aufprall war so stark, dass das Vorderrad des Motorrads im BMW stecken blieb. © Roland Halkasch

Possendorf. Auf der Straße zwischen Possendorf und Babisnau kam es am frühen Nachmittag zu einem schweren Unfall. Ein BMW wollte in Höhe der Hornschänke auf die Kreisstraße auffahren. Dabei übersah die Fahrerin vermutlich einen, in Richtung Babisnau fahrenden Motorradfahrer. Der Biker konnte mit seiner Kawasaki nicht mehr bremsen und prallte gegen den BMW. Der Motorradfahrer zog sich bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die BMW-Fahrerin verletzte sich leicht und wurde ebenfalls ins Krankenhaus eingeliefert. Der Aufprall war so stark, dass das Vorderrad der Kawasaki im BMW stecken blieb. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. Die Kreisstraße war wegen des Unfalls gesperrt.

