Kawasaki-Fahrer tödlich verunglückt

Auf der S 88 hatte sich der tragische Unfall ereignet.

Die Kawasaki des tödlich Verunglückten nach dem Aufprall.

Die Polizei nimmt die Schäden an dem Passat auf.

Am Sonntagnachmittag ereignete sich nahe Zeithain ein tragischer Unfall, bei dem ein Mensch starb. Gegen 11 Uhr der Fahrer (80) eines VW Passat war auf der Staatsstraße S 88 in Richtung Mühlberg unterwegs. Am Abzweig Zschepa wollte er nach links abbiegen. Hier stieß er mit einem entgegenkommenden Motorrad Kawasaki zusammen. Möglicherweise hatte er diesen übersehen. Der Motorradfahrer kracht in die Seite des Passat und stürzte. Der Biker (47) erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der VW-Fahrer zog sich ebenfalls Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Staatsstraße war für etwa vier Stunden gesperrt. Die Polizei und Sachverständige ermitteln zur Unfallursache.

