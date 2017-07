Kavalierhaus wird Geopark-Besucherzentrum Eigentlich sollte das Gebäude im Fürst-Pückler-Park verkauft werden. Nun bekommt es einen Anbau – und eine neue Funktion.

Ein Spaziergang in Ehren kann Gina und Nico Müller aus Klein Ölsa niemand verwehren. Im Hintergrund das Kavalierhaus, das künftig Anlaufstelle für Geoparkbesucher werden soll. © Joachim Rehle

Kavalierhaus? Die Bad Muskauer kennen das Gebäude im Pückler-Park unter der jüngeren Bezeichnung „Moorbad“. Nachdem lange unklar war, was aus dem Bau in unmittelbarer Nachbarschaft zum Neuen Schloss werden soll, ist nun eine Zweckbestimmung gefunden. Wie Parkdirektor Cord Panning nach der Sitzung der Pückler-Stiftung am Donnerstag bekanntgab, soll das Kavalierhaus künftig als Besucherzentrum für den Geopark Muskauer Faltenbogen genutzt werden. Ein Glücksfall, weil beide Themenkomplexe unter dem „Aspekt Pückler“ zusammengefasst werden können, so Panning.

Das Gebäude wird dafür wohl einen modernen Anbau erhalten, sagte Hansjörg König, Staatssekretär im sächsischen Finanzministerium und Stiftungsratsmitglied. Überzogene Erwartungen dämpfte er. Bis das Kavalierhaus als Tor zum „Geopark“ etabliert sei, werde es noch einige Zeit dauern. Als erster Schritt müsse eine Machbarkeitsstudie auf den Weg gebracht werden.

Das Kavalierhaus entstammt dem Barock. Hermann Fürst von Pückler-Muskau ließ es später zum Theater umfunktionieren. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts beherbergte es Beamtenwohnungen. Später wurde es Moorbad. Nach der Wende stand es leer. Noch vor ein paar Jahren wurde es auf Immobilienmessen angeboten. Zuletzt sollte es Hotel werden.

Was die Umsetzung der aktuellen Pläne kosten soll, wurde nicht bekannt. Als sicher gilt, dass sie nicht ohne weitere Investitionen in Millionenhöhe realisierbar sein werden. Die Geldgeber sind Freistaat und Bund. Bisher flossen in die Wiederherstellung von Schloss und Park insgesamt rund 50 Millionen Euro. Weitere Investitionen von knapp vier Millionen Euro sind für die Jahre 2017 und 2018 vorgesehen. Für Hansjörg König gut investiertes Geld. Es sei Bestandteil einer Zukunftsstrategie für die Lausitz, in deren Rahmen der Tourismus einen wichtigen Platz einnehmen werde. Das Besucherzentrum trage dazu bei, die Region weiter wirtschaftlich interessant zu machen, so König. Es sorge für steigende Übernachtungszahlen und genüge damit auch einem wichtigen ökonomischen Aspekt.

Für den Geopark Muskauer Faltenbogen, der sich wie ein „U“ von Tuplice in Polen über das sächsische Weißwasser bis nach Brandenburg zieht, kommen die Pläne zur rechten Zeit. 2018 steht eine Evaluierung des Unesco-Status an. Sind die Auflagen erfüllt, kann der Geopark das Label „Unesco“ weiterführen. Zwei wesentliche Punkte dabei sind die Schaffung einer übergeordneten Gesamtverwaltung und die Etablierung von Besucherzentren. Zwei weitere sollen in Leknica und im brandenburgischen Klein Kölzig entstehen. Infopunkte sind laut dem zugrunde liegenden Geoparkkonzept im Bahnhof Weißwasser, in Tuplice und im Gablenzer Ortsteil Kromlau vorgesehen. Dort lockt mit der Rakotzbrücke und dem Kromlauer Park ein weiteres Highlight der Region. Aktuell ist das Besucherzentrum in Döbern Hauptanlaufstelle für Touristen.

Bad Muskaus Bürgermeister Andreas Bänder sagte, wenn es gelingt, den Unesco-Titel zu verteidigen, habe man etwas in Deutschland Einmaliges geschafft. Beide, sowohl der Pückler-Park als auch der Geopark, erstrecken sich nicht nur über die Staatsgebiete von Deutschland und Polen. Beide verfügen auch über einen Unesco-Status, der Geopark seit 2016, der Pückler-Park bereits seit 2004.

