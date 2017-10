Kaum Zeit zum Feiern Erstes Comeback, zweites Buch und noch ein starkes Statement: Kurz vor seinem 30. Geburtstag entwickelt sich Turner Fabian Hambüchen zum Allrounder.

Am Sonnabend eine starke Bundesliga-Rückkehr, seit Montag die zweite Autobiografie druckfrisch auf dem Buchmarkt und an diesem Mittwoch der 30. Geburtstag – gut ein Jahr nach dem Erfolg am Reck bei den Olympischen Sommerspielen in Rio de Janeiro ist Fabian Hambüchen so omnipräsent wie nie zuvor. „Ich führe immer noch ein strukturiertes Leben, aber entspannter und flexibler als früher“, sagt der deutsche Ausnahmeturner.

Beinahe ein Jahrzehnt lang war er ein Spitzenallrounder an allen sechs Geräten. Diese Vielseitigkeit hat der Wetzlarer jetzt mitgenommen in sein neues Leben. Abgespecktes Training, Studium, Fernsehtermine, Marketingaktivitäten und ein TV-Arbeitsplatz beim Spartensender Eurosport für die nächsten Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio – Langeweile ist und bleibt ihm fremd.

Reck-Olympiasieger bleibt rebellisch

Auch seine rebellische Attitüde kann und will der nationale Rekordchampion weiter ausleben. Die Mitarbeit beim neuen Klub Athleten Deutschland reizt den Reck-Weltmeister von 2007, der sich und seinen Trainervater Wolfgang Hambüchen vom Deutschen Turner-Bund nie in Konzepte pressen ließ, die ihm nicht passten.

Fabian Hambüchen bewirbt sich schon mal für eine aktive Mitarbeit: „Ich bin jederzeit offen für Gespräche. Wir können uns gern zusammensetzen und überlegen, wie ich mithelfen kann. Dass sich Athleten eine eigene Plattform gegeben haben, finde ich super.“ Er habe schon immer kritisiert, dass der Aktive zu wenig wahrgenommen werde. „Wir sind die Protagonisten, und wir dürfen eine Meinung haben. Die wird nur gern unter den Tisch gekehrt.“

Der Hesse wäre zweifellos eine Idealbesetzung für die Führungsriege des neuen Vereins. Als immer noch aktiver Athlet, als bekanntes Gesicht und als jemand, der sich ein solches Engagement leisten kann, auch und gerade finanziell. Ganz anders als viele Profifußballer hat der zweifache Sportler des Jahres zwar bei Weitem nicht bis zum Lebensende ausgesorgt, aber die meisten Sponsorenverträge laufen bis zu den nächsten Sommerspielen in der Hauptstadt des Turnlandes Japan.

Als Fernsehexperte 2020 nach Tokio

Ungeachtet der einen oder anderen verbalen Koketterie weiß Hambüchen aber sehr genau, dass er mit dann 33 Jahren nicht mehr in der Olympiariege steht. Vielleicht wäre der viermalige Turner des Jahres am Reck sogar noch konkurrenzfähig, an den anderen fünf Geräten aber bestimmt nicht mehr.

Nur mit soliden Mehrkämpfern in der Truppe, da bleibt Cheftrainer Andreas Hirsch unnachgiebig, kann den Gerätartisten bei der Heim-Weltmeisterschaft 2019 in Stuttgart die Qualifikation für Olympia ein Jahr später in Tokio problemlos gelingen. Der letzte erfolgreiche, große und internationale Auftritt Hambüchens, der beim Dresdner Semperopernball am 3. Februar 2017 den St.-Georgs-Orden für Sport bekam, in der Königsdisziplin wäre dann bereits fünf Jahre her. (sid mit SZ)

