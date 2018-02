Kaum Verbesserungen für Radfahrer

Noch längst gibt es nicht überall solche Radwege wie hier auf der Borsbergstraße in Striesen. © André Wirsig

Die am Montag vorgestellten Pläne der Stadt für neue Radwege würden in den wenigsten Fällen Verbesserungen für Radfahrer bringen, sagt Holger Zastrow, der Fraktionsvorsitzende der FDP/FB-Fraktion im Stadtrat. „Stattdessen sollten die seit Jahren bestehenden Konflikte mit dem Denkmalschutz am Körnerweg oder mit dem Umweltschutz bei der Verbreiterung des Elberadweges am Fährgarten endlich einmal entschieden werden“, fordert Zastrow. Man könne die Sanierung der Brücke im Alberthafen nicht als Verbesserung angeben, denn sie sei derzeit für Radfahrer auch problemlos zu benutzen.

Zastrow kritisiert Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne). Das Beispiel Albertstraße zeige die Einfallslosigkeit der Verwaltung. Anstatt die überdimensionierten Seitenräume zu nutzen, müsse es die Abmarkierung einer Autospur zugunsten eines Radweges sein. So würden Verkehrsteilnehmer gegeneinander ausgespielt. (SZ/kh)

