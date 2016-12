Kaum Spielraum im Pulsnitzer Haushalt Der Stadtrat hat den Etat 2017 diskutiert. Man hofft auf höhere Steuereinnahmen. Doch wird es sie geben?

Soll sich Pulsnitz um die Ausrichtung des Landeserntedankfestes 2018 bemühen? Dazu beriet jetzt der Stadtrat ebenso – wie zum Etat für 2017. Warum eigentlich nicht, Hauptsache das Fest bliebe „kostenneutral“ für die Stadt, wie es hieß. Etwa 55 000 Euro müssten über Sponsoren angeworben werden. Bürgermeisterin Barbara Lüke: „Wir sollen deren Spendenbereitschaft nicht überstrapazieren, zumal wir 2020 ein Stadtjubiläum haben und da Unterstützung bräuchten.“ Sie schlug vor, sich gleich für das Erntedankfest 2020 zu bewerben und damit beide Feste zusammenzulegen. Und das wird nun bis Januar noch mal geprüft.

Und diese Diskussion hat auch etwas mit der kommunalen Finanzlage insgesamt zu tun. Der Etatentwurf für 2017 weist immerhin einen Fehlbetrag von rund 850 000 Euro auf. Zwar sind 690 000 Euro des Fehlbetrages die zu erwirtschaftenden Abschreibungen und andere Buchungsbeträge, die sozusagen nur auf dem Papier stehen. „Doch 2017 ist es so, dass wir mit etwa 160 000 Euro im Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Minus sind“, sagte Kämmerin Karin Füssel. Das ist der Bereich, wo wirklich Geld fließt.

Kämmerin ist noch zuversichtlich

Für die ordentliche Tilgung muss die Stadt 133 000 Euro aufbringen. „Das bedeutet, es fehlen uns zur Erwirtschaftung der Tilgung 293 000 Euro“, ist die Kämmerin besorgt. Werde das nicht geschafft, drohe eine Haushalssperre und Konsolidierung. Doch die Kämmerin ist noch zuversichtlich. „Wir haben bei den zu erwartenden Gewerbesteuererträgen 1,4 Millionen Euro angesetzt“, so Füssel. Dies sei eine Summe, die für gewöhnlich um einiges übertroffen wird. Das ist die Hoffnung.

Der Geldfluss für 2017 wird von zwei Bereichen dominiert – den Einsparungen und den zwingenden Investitionen. Gespart wurde an allen Ecken und Enden. „Wir haben alles auf den Prüfstand gehoben, vor allem auch Energieverbräuche, Neuanschaffungen, Serviceleistungen wie Hausmeisterdienste und vieles mehr“, so Karin Füssel. Dadurch sei es gelungen, deutlich weniger für Sach- und Dienstleistungen auszugeben. Aber es reicht nicht. Weil die Kosten steigen, beispielsweise für die Kitas, für die Schulen, für die Kreisumlage und für das Rathauspersonal. Mit 3,5 Millionen Euro für letzteres sind das gut 200 000 Euro mehr als 2016.

„Das liegt daran, dass es Tariferhöhungen gibt und Stellen wieder und neu besetzt werden müssen“, so Füssel. Da fällt auch hinein, dass der Pulsnitzer Anzeiger und das Stadtmarketing von der Kultur- und Tourismus Pulsnitz gGmbH zurück ins Rathaus gehen. Daher wird die gemeinnützige GmbH im Jahr 2017 statt 153 000 Euro nur 103 000 Euro bekommen. An den Sport und das Bad fließen insgesamt wieder rund 400 000 Euro.

Das Rathaus und die Rietschelstraße

An Investitionen wird nur getätigt, was unbedingt nötig ist bzw. „wo wir durch auslaufende Förderprogramme geradezu gezwungen sind. Und es dumm wäre, auf diese Gelder zu verzichten“, sagte die Rathauschefin. So startet die dringende Rathaussanierung, der Kirchplatz wird fertig, die Rietschelstraße wird in Angriff genommen. Das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Oberlichtenau wird gemacht, ebenso der Kita-Anbau in Oberlichtenau fertiggestellt. Der Bauhof und die Ortswehren erhalten Anschaffungen im Wert von 119 000 Euro. Das relativ wenig investiert wird, liege nicht nur am wenigen Geld, sondern auch daran, dass viele Maßnahmen, die noch nicht abgeschlossen sind, nach 2017 übertragen werden. „Wir wollen erst mal das Angefangene beenden, bevor wir Neues anfassen“, sagt Karin Füssel.

Der Etatentwurf liegt vom 20. bis 29. Dezember im Rathaus aus. Bis 9. Januar können Einwendungen gemacht werden.

