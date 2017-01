Kaum Spielraum für Investitionen Die größte Anschaffung ist ein Feuerwehrfahrzeug. Dafür muss die Gemeinde 31 000 Euro in den Haushalt einstellen.

„Spielraum für Investitionen gibt es kaum“ – Bürgermeister Immo Barkawitz (parteilos). © Dietmar Thomas

Ohne Fördergeld geht in der Gemeinde nichts. „Spielraum für Investitionen gibt es kaum“, so Bürgermeister Immo Barkawitz (parteilos). Der Entwurf des Haushaltes für die Gemeinde Zschaitz-Ottewig liegt vor.

Größte Anschaffung ist der Kauf eines Tragkraftspritzenfahrzeuges mit einem Tank zur Löschwasserversorgung (TSF-W) für 125 000 Euro. Davon sind 94 000 Fördergeld. Den Rest zahlt die Gemeinde. Im Fahrzeug können sechs Feuerwehrleute mitfahren. Außerdem verfügt es über eine Beleuchtungsausstattung, Schläuche und die notwendige Technik. Die Räte haben bereits den Auftrag an die Firma Brandschutztechnik in Görlitz vergeben.

Ein großes Vorhaben ist die energetische Sanierung der Turnhalle in Lüttewitz. Dafür sind 121 600 Euro eingeplant. Das Geld kommt aus dem Investkraftpaket „Brücken in die Zukunft“. Da die Gemeinde die Investpauschale als Eigenanteil einsetzt, entstehen ihr keine Kosten. Die Sanierung soll in diesem Jahr so vorbereitet werden, dass 2018 mit den Arbeiten begonnen werden kann. Auch Straßen sollen in Ordnung gebracht werden. Zwar gibt es noch keinen Fördermittelbescheid, aber die Kommunen hoffen, dass wie in den vergangenen Jahren ein Straßensanierungsprogramm aufgelegt wird. Ist das der Fall, kann Zschaitz-Ottewig 48 000 Euro dafür ausgeben. 4 800 Euro davon muss sie aus dem eigenen Haushalt beisteuern. Wird die Straßeninstandsetzung gefördert, erstellt die Gemeinde eine Prioritätenliste. Im vergangenen Jahr wurden mit dem Geld aus dem Programm unter anderem die Kirschallee und die Straße in Zunschwitz in Ordnung gebracht.

Die Sanierung der Brücke in Baderitz steht nach den Diskussionen im Gemeinderat mit 430 000 Euro im Haushalt 2017 zu Buche und wird somit zu 100 Prozent gefördert, da es sich um die Beseitigung eines Hochwasserschadens aus dem Jahr 2013 handelt. Bereits im vergangenen Jahr wurden die 50 000 Euro für die Planung des Bauwerkes gefördert und dafür ausgegeben. So kann bald die Ausschreibung des Vorhabens erfolgen und der Bau im Frühjahr beginnen (DA berichtete). Die Räte äußerten ihren Unmut über die Arbeit des Planers. Der hatte zunächst eine Brücke mit weiträumiger Böschung geplant. Das war aber nicht möglich, weil der dafür benötigte Grund nicht der Gemeinde gehört. Deshalb musste umgeplant werden. Das kostete Geld und Zeit. Die Räte wollen auf keinen Fall, dass die Gemeinde einen finanziellen Anteil am Vorhaben trägt. Sie seien immer davon ausgegangen, dass die Maßnahme zu 100 Prozent gefördert wird.

Eine weitere Maßnahme aus dem Programm zur Hochwasserschadensbeseitigung ist die Stützmauer am Sandbach. Der dort entlanführende Steg wird im Volksmund die „Schlagader von Zschaitz“ genannt wird. Hierfür stehen 164 000 Euro Fördergeld zur Verfügung. Die Maßnahme soll je nach Witterungsbedingungen in den nächsten Wochen beginnen. Den Auftrag dafür hat die Firma LFT aus Ostrau bekommen. Wie jeder Grundstückseigentümer muss auch die Gemeinde einen Baukostenzuschuss an den Abwasserzweckverband bezahlen. Das sind 30 000 Euro für fünf Grundstücke. Dieses Geld wird anteilig in diesem und im nächsten Jahr in den Haushalt eingestellt.

Die Gemeinde zahlt in diesem Jahr 253 500 Euro Kreisumlage. Das sind rund 20 000 Euro mehr als im Vorjahr. Auch Zschaitz hat in Sachen Steuern mehr Einnahmen. Laut Entwurf des Haushaltes nimmt sie 368 000 Euro Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und an der Umsatzsteuer ein. Eingeplant ist auch, dass 90 000 Euro Gewerbesteuern in den Haushalt fließen. Im vergangenen Jahr waren es 82 000 Euro.

Der Entwurf des Haushaltsplanes liegt in der Zeit vom 30. Januar bis zum 8. Februar zur Einsichtnahme in der Gemeindeverwaltung aus.

