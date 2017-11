Aus dem Gerichtssaal Kaum Putz – viel Teufel Nach dem Termin werde er Alkohol trinken, gab Max A. zu. Am Donnerstag stand der Graffitisprayer vor Gericht.

Mehr als vier Promille soll Max A. im Blut gehabt haben, als er vor einem Jahr beim Auftragen eines Graffitis an der Bahnunterführung auf der Großenhainer Straße erwischt wurde. „Jeder andere in diesem Raum wäre tot gewesen“, kommentierte Richterin Monika Frömmel diesen hohen Pegel. Der 27-Jährige hingegen sprühte in diesem Zustand „Sucht 88 IOS“ an die Wand und verursachte so einen Sachschaden von 1 500 Euro. Das Pech des vorbestraften Sprayers: Ein Polizist, der gerade auf dem Weg zur Arbeit war, bemerkte den jungen Mann. Als er ihn stellen wollte, trat und schlug Max A. den Polizisten. Am Donnerstag musste er sich deshalb wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung vor dem Amtsgericht verantworten.

Ohne Anwalt kam A. ins Gericht. Nur sein Betreuer begleitete ihn. Geschnittene Haare, gestutzter Bart: Max A. wirkte gepflegt, als er den Verhandlungssaal betrat. Der als Zeuge geladene Polizist musste zweimal hinsehen. Der Bart des Mannes sei damals länger gewesen. Zurückgelehnt hörte sich A. an, was der Polizist zur Tatnacht zu sagen hatte. Dass Max A. betrunken war, habe der Polizist kaum bemerkt. Er habe nach Alkohol gerochen, konnte jedoch klar sprechen und zeigte dem Polizisten in Zivil, dass er nicht glaubte, dass dieser Ordnungshüter sei. Auch Richterin Frömmel kaufte dem jungen Mann nicht ab, dass er sich so wenig erinnere – doch der Angeklagte beteuerte, er könne sich an nichts erinnern. Selbst, was sein Werk bedeute, wisse er nicht.

Seit vielen Jahren hat A. Alkoholprobleme. „Nen Zwanni“ pro Tag gebe er für Schnaps aus. Auch mit Drogen hat er Erfahrung; das sei jedoch vorbei. Dennoch: Sonderlich motiviert, eine Suchtberatung aufzusuchen, zeigte er sich nicht: „Ich mache es dann doch nicht.“ Reue zeigte er erst am Ende der Verhandlung. Er entschuldigte sich bei dem Polizisten und erklärte, dass er aus seinen Fehlern gelernt habe. Besonders, dass A. mehr als ein Jahr lang als Gebäudereiniger arbeite und nach der Winterpause im Januar damit weitermache, rechnete die Richterin dem Mann positiv an. Die Staatsanwaltschaft plädierte für eine Freiheitsstrafe von fünf Monaten, und die bekam A. auch – auf Bewährung. Ein weiteres Verfahren wegen einer gestohlenen Flasche Leinöls wurde fallen gelassen.

