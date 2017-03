Kaum noch Platz für neue Wohnungen Die Stadt wächst und Wohnungen werden knapper. In die Planung für das Wohnareal an der Kötitzer Straße will die Stadt die Bürger einbeziehen.

zurück Bild 1 von 2 weiter Zuletzt wurden die Häuser an der Waldstraße als Wohngebiet gebaut. © Arvid Müller Zuletzt wurden die Häuser an der Waldstraße als Wohngebiet gebaut.

Als Nächstes sollen neue Wohnungen auf dem ehemaligen Sportplatz an der Kötitzer Straße entstehen. Viel mehr Flächen für Wohngebiete gibt es dann allerdings in der Stadt nicht mehr. Vor allem für junge Familien müssten in Radebeul Wohnungen geschaffen werden, sagte OB Bert Wendsche.

Die Bauarbeiter haben das Gerüst an einem Haus noch nicht ganz aufgebaut, da sind die Wohnungen in dem Gebäude schon vergeben. In Radebeul ist das keine Seltenheit. Wohnraum in der Stadt ist begehrt. Auf dem Glasinvest-Gelände in Ost sind viele Wohnungen sogar schon weg, noch bevor dort überhaupt der erste Spatenstich für ein Haus gefallen ist. Und die Stadt wächst weiter. Jedes Jahr ziehen neue Leute nach Radebeul, die eine Bleibe suchen. Gibt es für die Zukunft überhaupt genügend bezahlbaren Wohnraum für alle?

Das ist eine der Fragen, um die es am Montagabend bei der Gesprächsreihe „Radebeuler im Dialog“ ging. Eingeladen hatte dazu die FDP-Stadtratsfraktion. Als Redner war auch Oberbürgermeister Bert Wendsche (parteilos) gekommen, um einen Überblick zur Wohnsituation in Radebeul zu geben, neue Bauvorhaben vorzustellen und zu erklären, was aus seiner Sicht in Sachen Wohnungsbau in den nächsten Jahren in der Stadt passieren muss. Eine Zielgruppe müsse bei dem Thema im Vordergrund stehen, sagte der OB. Junge Familien, bei denen die Eltern zwischen 25 und 45 Jahre alt sind. „Denen müssen wir etwas bieten“, so Wendsche. Zwar ziehe Radebeul finanzkräftige Leute an, aber eben nicht ausschließlich. Junge Leute, die nach der Ausbildung am Anfang ihres Berufslebens stehen, könnten sich keine Miete für 12 Euro pro Quadratmeter leisten. „Wir brauchen dringend sozialverträglichen, preiswerten Geschosswohnungsbau“, sagte Wendsche.

Stadt will Kosten offenlegen

Ein neues Wohngebiet soll auf dem Gelände des ehemaligen Sportplatzes an der Kötitzer Straße entstehen. Die Stadt möchte dabei einen neuen Weg gehen und strebt eine vollkommen transparente Planung an. „Wir legen die gesamten Kosten offen“, sagte der Oberbürgermeister. Das gehe, weil die Stadt der Eigentümer des Grundstücks ist. Ein Planungsbüro soll als Erstes einen Rahmenplan für das Gelände erstellen. Die Stadt gibt vor, in welche Richtung es gehen soll. Zum Beispiel, welche Grundrisse geplant sind und wie viele Geschosse die Häuser haben sollen.

Dieser Plan werde anschließend im Stadtrat und mit der Öffentlichkeit diskutiert, erklärte Wendsche. Dann könne man darüber verhandeln, ob mehr oder weniger Standard bei den Wohnhäusern gewünscht ist. Davon sind schließlich die Kosten abhängig. „Das ist wie beim Autokauf“, so der OB.

Erst wenn sich der Stadtrat und die Bürger auf eine Variante geeinigt haben, werden die Bauvorhaben genau anhand des Plans ausgeschrieben. So will die Stadt verhindern, dass sich Bauherren austoben und am Ende die Mehrheit mit dem Ergebnis unzufrieden ist. Wendsche betonte außerdem, dass die Stadt keinen Profit aus dem Wohnungsbau schlagen will. „Wir wollen mit plus minus null herauskommen.“ Im kommenden Jahr sollen die Gespräche zum Rahmenplan starten.

200 neue Wohnungen sind für das Areal an der Kötitzer Straße geplant. Viel mehr können in der Stadt in den nächsten Jahren nicht mehr entstehen. Schlicht deshalb, weil es keinen Platz gibt. Vielleicht seien noch eine oder zwei Flächen in den nächsten zehn bis 20 Jahren möglich, sagte Wendsche. Mehr nicht. „Wir haben keinen Platz, wo wir noch hinwachsen können.“ Anders als beispielsweise in Riesa gebe es keine großen, freien Flächen, auf denen gebaut werden kann.

Die Weinberge etwa stehen als Baugebiet nicht zur Debatte. Damit würde der Charakter der Stadt verloren gehen, sagte Wendsche. Für ihn steht damit auch fest, dass die Stadt nicht unendlich wachsen kann. „Bei 35 000 Einwohnern ist Schluss.“

Die Stadt besitzt derzeit 1 100 Wohnungen. Die durchschnittliche Soll-Miete für diese liegt bei 5,79 Euro pro Quadratmeter. Mittlerweise sind die Wohnungen durchsaniert, berichtete Wendsche. Fast 2 000 Wohnungen werden außerdem von den Wohnungsgenossenschaften angeboten, die ebenfalls saniert sind. Die restlichen rund 70 Prozent aller Mietwohnungen in Radebeul sind in Privatbesitz.

Wie schwer es ist, eine Wohnung in der Stadt zu finden, berichtete bei der Gesprächsreihe am Montag eine junge Frau. Seit einem Jahr sei sie mit einem durchschnittlichen Angestelltengehalt auf der Suche nach einer Wohnung . „Das ist frustrierend“, sagte sie. Bei den Wohnungsgenossenschaften kann sie sich auf eine Liste setzenlassen. Doch von einer Wartezeit von zwei bis drei Jahren ist auszugehen, erklärte Axel Viehweger, Vorstand des Verbands Sächsischer Wohnungsgenossenschaften.

