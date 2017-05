Kaum Nachwuchszüchter Der Döbelner Regionalverband veranstaltet erstmals ein Ferienlager. Ohne Sponsoren wäre das nicht gegangen.

Janina (vorn), Linda und Moritz sind drei von 47 Teilnehmern des Kinder- und Jugendlagers der Rassekaninchenzüchter im Döbelner Töpelwinkel. Janina hat ihr eigenes Kaninchen mitgebracht. © Dietmar Thomas

Janina hat 75 Kaninchen. Deren Zucht ist ihr Hobby. Dazu gekommen ist die 14-Jährige aus Klingenberg durch ihren Opa. Er hilft ihr auch heute noch bei der Zucht der Rasse Castor Rex. Seit fünf Jahren züchtet die Jugendliche die Rassekaninchen, war schon erfolgreich bei Wettbewerben dabei. Im Dezember des vergangenen Jahres wurde sie mit ihren Tieren Sächsische Vizemeisterin. Dieses Wochenende hatte eines ihrer Kaninchen Urlaub. Und Janina auch.

Die Jugendliche war eine von fast 50 aus ganz Sachsen, die auf Einladung des Döbelner Regionalverbandes der Rassekaninchenzüchter bis Sonntag im Töpelwinkel waren. Sie alle verbindet eine Leidenschaft: Kaninchen. Die Acht- bis 15-Jährigen züchten zum großen Teil selbst, entweder unter Anleitung eines Elternteils oder eines anderen Vereinsmitglieds, wie Eckhard Beuchler, der Vorsitzende des Döbelner Regionalverbandes, erzählte. Der Verband richtete in diesem Jahr das erste Mal das Kinder- und Jugendlager für den Nachwuchs aus. Elf Tiere hatte dieser dabei.

Ohne Sponsoren wäre das Ferienlager nicht möglich gewesen, sagte Beuchler. Er ist froh, dass dank dieser soviel Geld zusammengekommen ist, dass der Verband den Teilnehmern auch ein vernünftiges Programm anbieten kann. „Für die Mädchen und Jungen gibt es nicht nur Spiel und Spaß“, sagte er. „Das Angebot steht unter dem Motto ,Umwelt-, Natur- und Tierschutz’.“ Am Donnerstag ist das Kinder- und Jugendlager eröffnet worden. Unterricht im Waldklassenzimmer und der Bau einer Nisthilfe standen für Freitag auf dem Plan. Für nachmittags war ein Ausflug an die Talsperre Kriebstein geplant. Am Sonnabend waren Preisrichter und ein Tierarzt in den Töpelwinkel eingeladen, um den Nachwuchs über Krankheiten bei den Kaninchen sowie die Kriterien bei einem Wettbewerb zu informieren. Die Kinderdisko am Abend wurde von einem Züchter durchgeführt, der selbst als Kind im Döbelner Regionalverband angefangen hat.

Der Nachwuchs macht sich auch bei den Rassekaninchenzüchtern rar. Lediglich vier Kinder gehören zwei Vereinen, Pommlitz und Leisnig, an. Auch wenn das Interesse jetzt da ist, die kritische Zeit kommt erst noch, der Übergang ins Erwachsenenalter. „Dann kommen oft andere Interessen“, sagte Beuchler. Die Züchter werden zudem immer älter. Beuchler selbst hat als Jugendlicher mit 16 zunächst beim Geflügelzüchterverein angefangen. Nach der Armee bezog er eine Dienstwohnung. Dort war kein Platz mehr, um Geflügel zu halten. Beuchler sattelte um, und begann, Kaninchen zu züchten. 1978 ist er dem Waldheimer Verein beigetreten, dem er inzwischen vorsitzt. Zudem kümmert sich der 66-Jährige um die Jugendarbeit. (DA/mf)

