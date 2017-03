Kaum dicke Luft in Niesky Grenzwerte für Feinstaub werden in Niesky selten überschritten. In Görlitz ist das anders, und macht Probleme.

Dass Niesky eine grüne Stadt ist, zeigt sich nicht nur an den vielen Bäumen und Wäldern in und um die Stadt, sondern auch am Schadstoffgehalt der Luft über Niesky. Dieser ist im Vergleich zu anderen Städten im Land Sachsen sehr gering. Nur Mitte Februar gab es Grund zur Sorge: Am 14. Februar erfasste die Messstation in Niesky den Höchstwert von 113 Mikrogramm je Kubikmeter. Mehr als das Doppelte des zulässigen Grenzwertes von 50 Mikrogramm.

Bereits zwei Tage später fiel die Feinstaubbelastung wieder unter den Grenzwert und blieb bis zum Monatsende weit darunter. Meteorologen führen diese Spitze auf die Wetterlage zurück, bei der sich auch in Niesky kein Lüftchen bewegte. Das führte zu einer Konzentration des Feinstaubes in der Luft.

Noch stärker hat es die Stadt Görlitz getroffen. Dort sind am 14. Februar 134 Mikrogramm Feinstaub in der Luft gemessen worden. Insgesamt zählt Görlitz in dem noch jungen Jahr schon 24 Tage mit überschrittenen Grenzwerten. So die Statistik des Umweltbundesamtes, das bundesweit täglich Messungen vornimmt und auswertet. Görlitz nimmt damit den deutschlandweiten Spitzenplatz ein, denn solche hohen Werte hat keine andere Stadt.

Allerdings folgen Nürnberg, Hagen und Zittau mit bereits 22 Tagen in diesem Jahr. Niesky steht mit sieben Tagen über dem Grenzwert am unteren Ende der Liste. Wobei sich die hohe Feinstaubbelastung auf Mitte Februar konzentrierte. Im Januar wurde der Wert nur an einem Tag, am 22., mit 81 Mikrogramm überschritten.

Bis zum 16. Februar, als sich die Werte durch Regen und Wind schlagartig besserten, hatte fast ganz Sachsen mit dicker Luft zu kämpfen. Nur auf dem Erzgebirgskamm konnte man noch unbedenklich tief durchatmen. Von einer ausgeprägten PM10-Episode sprechen die Fachleute vom Umweltamt Sachsen. Dabei steht PM10 für Feinstaub und das wiederum sind Staubpartikel in der Luft – sowohl natürlichen als auch chemischen Ursprungs. Vom Menschen verursachte Feinstaubquellen sind Kraftfahrzeuge, Kraft- und Fernheizwerke, Abfallverbrennungsanlagen, Öfen und Heizungen in Wohnhäusern, die Tierhaltung und Industrieprozesse. In Ballungsgebieten sei es vor allem der Straßenverkehr.

Von all dem hat Niesky nur wenig zu bieten. Zum einen ist es die umweltschonende Energiepolitik der Stadt und ihrer Unternehmen, zum anderen die frühe Entscheidung, eine Fernverkehrsstraße um Niesky herum zu legen. Beides hilft mit, die Feinstaubbelastung gering zu halten. Zählt man die Tageswerte von 2016 zusammen, so verzeichnet die Stadt Niesky an 112 Tagen Werte unter 10 Mikrogramm. Diese verteilen sich auf alle Monate des Jahres. An den übrigen Tagen kommt die Stadt kaum über 30 Mikrogramm Feinstaub, mit erwähnter Ausnahme zum Jahresanfang.

Bundesweiter Feinstaub-Spitzenreiter im vergangenen Jahr war Stuttgart. Hier wurden an 63 Tagen die Grenzwerte überschritten, die folgenden Städte hatten alle nicht mehr als 26 solcher Tage. 35 sind zulässig. Stuttgart will wegen seiner schlechten Luft deshalb ab 2018 viele Dieselfahrzeuge verbieten, das beschloss jetzt die baden-württembergische Landesregierung. Das kann Niesky nicht passieren.

Die Stadt verbuchte im vergangenen Jahr nur an sechs Tagen eine Feinstaubbelastung über dem Grenzwert. Das waren die Tage zwischen dem 2. und 7. Januar, wo die Luftverunreinigung bis auf 149 Mikrogramm anstieg und am Folgetag (8. Januar) durch einen Wetterumschwung rapide auf 12 Mikrogramm abfiel. Görlitz verbuchte 2016 an 14 Tagen erhöhte Werte an Feinstaub.

Das lässt den Schluss zu, dass die Nieskyer weitaus gesünder leben als die Görlitzer oder Zittauer. Im Görlitzer Malteser-Krankenhaus St. Carolus fällt Chefarzt Jörg Lubrich auf, dass es in diesem Winter durchaus deutlich mehr Infekte gibt und vor allem auch Asthmatiker und chronisch Lungenkranke Probleme haben. Ob dies mit erhöhten Feinstaubwerten in Zusammenhang stehe, ließe sich allerdings schlecht sagen, räumt der Chefarzt ein.

