Kaum Chancen für Robur-Denkmal

Ein Robur-Denkmal auf dem Löbauer Platz wird es wohl nicht geben. „Ich persönlich halte das zwar für legitim“, sagte Oberbürgermeister Thomas Zenker (Zkm) während des jüngsten Stadtrates auf Anfrage eines Anwohners. Aber: Was habe der Löbauer Platz mit Robur zu tun? Außerdem gibt es weitere große Industriebetriebe, die mit dem Ende der DDR untergingen, derer ebenfalls gedacht werden sollte. Ungeachtet dessen will Zenker das Thema mit den Stadträten besprechen. Das sei bisher noch nicht geschehen, sagte er. Der OB verwies in dem Zusammenhang auch auf die Robur-Gedenktafel, die erst vor einigen Monaten auf dem Markt installiert wurde.

Der am Löbauer Platz ansässige Unternehmer Lars Höger hatte im Februar vorgeschlagen, den Platz durch ein Robur-Denkmal aufzuwerten. Die öffentlichen Reaktionen darauf fielen überwiegend positiv aus.

Robur war eine der bedeutendsten Firmen in Zittau. Die Lkw der Marke waren fast weltweit im Einsatz. Gegründet wurde das Unternehmen 1888 von Gustav Hiller. Es stellte zu Beginn vor allem Fahrräder und Motorräder her. (SZ/tm)

zur Startseite