Kaum Bauleute, dafür viele Autos Am Montag sollte der Ausbau der Ortsdurchfahrt starten. Viel zu sehen ist davon nicht. Und noch weniger von der angekündigten Umleitung.

zurück Bild 1 von 3 weiter Drei Ampeln regeln seit Montag den Verkehr auf der für Anlieger gedachten Umleitung in Volkersdorf. © SZ/Sven Görner Drei Ampeln regeln seit Montag den Verkehr auf der für Anlieger gedachten Umleitung in Volkersdorf.

Im ersten Abschnitt des Ausbaus der Staatsstraße 96 soll auch diese Brücke erneuert werden

Geplant ist zudem, die Promnitz in diesem Bereich zu verlegen.

Eine Libelle fliegt einen eleganten Slalom durch die blau, grün und orange markierten Holzpflöcke, die in das Bett und den Uferbereich der Promnitz geschlagen wurden. Deren für den Laien unverständliche Anordnung gibt den Bauleuten Hinweise für den künftigen Verlauf der Promnitz und die dafür neu zu errichtenden Stützmauern. Denn der kleine Fluss soll für den Ausbau der Staatsstraße 96 in der Ortslage Volkersdorf auf einer Länge von 150 Metern umverlegt werden. Der Straßenneubau erfolgt sogar auf einer Strecke von 1 100 Metern.

Noch ist von den Bauarbeitern allerdings kaum etwas zu sehen. Gerade einmal zwei sind am Montagmittag an der Brücke zugange, auf der die S 96 über die Promnitz verläuft. Sie laden Strauchwerk auf einen Lkw, das zuvor am Bachufer entfernt wurde. Ein paar Meter davon entfernt, in Höhe des Blumengeschäfts Kunath, waren diese Arbeiten bereits Mitte Februar erledigt worden.

An der Brücke selbst, die im ersten Bauabschnitt ebenso wie die Fußgängerbrücke bei Kunaths und die Stützwände für die Promnitz neu gebaut werden sollen, tut sich indes nichts. Die Zufahrt ist aus beiden Richtungen aber dennoch bereits gesperrt. Damit ist nicht nur die Ortsdurchfahrt dicht, auch die Parkplätze des Blumengeschäfts sind nicht mehr nutzbar. „Parken ist jetzt vor unserem und dem Nachbargrundstück an der Waldteichstraße und auf unserem Hof möglich“, sagt Christine Kunath. Sie befürchtet, dass die monatelange Sperrung ihrem Geschäft spürbare Einbußen beschert. Denn viele ihrer Kunden kämen aus Rähnitz, Wilschdorf und Bärnsdorf. „Ich habe meinen Stammkunden schon Bescheid gesagt, dass wir weiter aus allen Richtungen zu erreichen sind.“

Möglich ist das durch drei Baustellenampeln. Diese stehen in Volkersdorf an der Radeburger Straße aus Richtung Dresden und Bärnsdorf sowie in der Moritzburger Straße aus Richtung Boxdorf. So kann der Verkehr jeweils in eine Richtung durch die schmale Waldteichstraße gelotst werden. Gedacht ist diese innerörtliche Umleitung laut einer Mitteilung des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr eigentlich nur für Anlieger und Linienbusse. Ein Blick auf die Kennzeichen der Fahrzeuge verrät, dass auch viele andere Autofahrer diesen kurzen Weg an der Straßensperrung vorbei nutzen.

Das verwundert allerdings nicht. Werden Schleichwege bei Umleitungen doch gern genutzt. Erstaunlich ist vielmehr, dass es nicht mehr Fahrzeuge sind, die trotz der gesperrten Ortsdurchfahrt durch Volkersdorf rollen. Denn weder in Berbisdorf noch in Dresden weisen Schilder auf die Sperrung hin. Dabei hatte das Landesamt für Straßenbau und Verkehr auch angekündigt, dass eine großräumige Umleitung eingerichtet wird. Mit dieser soll der Verkehr über die S 81 in Richtung Weinböhla bis zum Abzweig Dresdner Straße in Reichenberg und auf dieser weiter Richtung Moritzburg und dann auf der S 80 nach Berbisdorf bis zum Anschluss an die S 96 geführt werden. Auch in der Gegenrichtung sollte die Umleitung so erfolgen. Entsprechende Hinweise gab es bis Montagnachmittag jedoch nicht.

Ob der Verkehr auf der innerörtlichen Umleitung in den nächsten Tagen mehr oder weniger wird, hängt indes nicht nur von der Ausschilderung der außerörtlichen Umfahrung ab. Denn besonders attraktiv ist der deutliche kürzere Weg durch Volkersdorf eigentlich nicht. Dafür sorgen Rotphasen von bis zu viereinhalb Minuten an den Ampeln, die von einer teilweise nur 15 Sekunden langen Grünschaltung ergänzt werden.

zur Startseite