Kaum Arbeitslose in den Ortsteilen

Gut 2 900 Menschen haben die Mitarbeiter der Niederlassung der Agentur für Arbeit im Hoyerswerdaer Einsteinhaus derzeit zu betreuen. Wie aus der gestern veröffentlichten Monatsstatistik hervor geht, sind damit genau sieben Menschen mehr offiziell arbeitssuchend registriert als Ende Januar. Die Arbeitslosenquote ändert sich nicht. Sie bleibt bei 9 Prozent. Das sind um 0,8 Prozent weniger als vor einem Jahr, als die amtliche Zahl der Arbeitslosen für die Stadtregion noch mit 3 200 Frauen und Männern angegeben wurde. Allmonatlich werden die Arbeitslosenzahlen und die dazugehörige Interpretation der Agentur für Arbeit veröffentlicht. Jetzt liegen auch die Strukturdaten der Stadt Hoyerswerda vor, die sich auf den 31. Dezember 2017 als Stichtag beziehen. Daraus ist ersichtlich, wie stark in den einzelnen Stadt- und Ortsteilen die Arbeitslosigkeit verteilt ist.

Geringe Arbeitslosigkeit

auf den Dörfern

In den dörflichen Ortsteilen Zeißig und Dörgenhausen ist die Arbeitslosigkeit am niedrigsten. Jeweils 1,2 Prozent der erwerbsfähigen Bevölkerung zwischen dem 20. und dem 65. Geburtstag sind hier von Arbeitslosigkeit betroffen. Die absolute Zahl ist jeweils einstellig. Auch Schwarzkollm bleibt unter einer Arbeitslosenquote von 2,0. In Bröthen-Michalken sind 3,8 Prozent der erwerbsfähigen Bevölkerung ohne Job, in Knappenrode ist die Rate hingegen doppelt so hoch.

Arbeitslosigkeit konzentriert

sich in der Stadt

Es ist keine Neuigkeit, dass in den Städten die Wege kurz sind und dass sich vor allem hier Wohnungen finden lassen, die günstig zu mieten sind. Wer ohne Job ist und jeden Cent umdrehen muss, bevor er ihn ausgibt, kommt in der Stadt meistens preiswerter klar als auf dem Land, es sei denn, er kann sich dort auf ein funktionierendes Familiengebilde verlassen. Von den insgesamt 1 774 arbeitslosen Hoyerswerdaern, wobei die Stadt hier auch jene Langzeitarbeitslosen mit auflistet, die in der Statistik der Arbeitsagentur nicht mit auftauchen, leben 1 383 in der Neustadt und 308 in der Altstadt. Macht für die gesamte Neustadt eine Arbeitslosenquote von 13,9 Prozent und für die Altstadt von 6,0 Prozent.

Jeder fünfte Erwerbsfähige

im WK V ist ohne Job

Wer den Wohnungsmarkt in Hoyerswerda halbwegs kennt, der ahnt auch, dass Arbeitslose, vor allem, wenn sie allein leben und zudem lange ohne Job sind, sich nur in bestimmten Gebieten eine Wohnung nehmen können bzw. Wohnungen in der vorgegebenen Größe vor allem dort angeboten werden. Der Hoyerswerdaer WK V ist mit 3 279 Einwohnern nicht nur das bevölkerungsreichste Viertel der Stadt. Fast 10 Prozent der Gesamtbevölkerung leben hier. Allerdings ist hier auch jeder fünfte der 1 673 erwerbsfähigen Einwohner arbeitslos.

Im WK VIII liegt die Quote bei 19,1 Prozent. Am niedrigsten ist die Arbeitslosenquote in der Neustadt erwartungsgemäß im Bereich des Wohnkomplexes I, wenn man den Rest des WK X mit dem dazugehörigen Eigenheimgebiet Grünewaldring bei der Betrachtung außen vorlässt. Die Arbeitslosenquote liegt in dem Neustadtviertel mit dem hohen Anteil an Eigentumswohnungen bei lediglich acht Prozent.

Unterschiede auch

in der Altstadt

In der Kernstadt Hoyerswerda ist die Arbeitslosenquote in der Inneren Altstadt am niedrigsten. Hier lebten zum Jahreswechsel 1 494 Menschen, von denen 832 im erwerbsfähigen Alter sind. Von denen sind wiederum 23 Personen arbeitslos, macht eine Quote von 2,8 Prozent. Auch in Neida und der Dresdener Vorstadt ist die Quote unter vier Prozent. Am höchsten ist die Arbeitslosenquote westlich der Schwarzen Elster freilich dort, wo Menschen, die sich letztlich völlig auf staatliche Hilfe stützen (müssen), eine Mietwohnung finden, die in den vorgegebenen Finanzrahmen passt. Und das ist in den Mehrfamilienhäusern am Stadtrand und im Bereich des Elsterbogens, der zum Stadtteil „Spremberger Vorstadt“ zählt, der Fall. Der Anteil arbeitsloser Menschen an der erwerbsfähigen Bevölkerung liegt hier bei 10,9 bzw. 9,9 Prozent.

