Kaum Antworten zu B178-Vorstoß Die Interessengruppe hat 14 Abgeordnete angeschrieben – nur fünf haben geantwortet.

Anfang und Ende der neuen B178 ist immer noch bei Weißenberg. © Matthias Weber

Mit Frust hat die Interessengruppe B178 zur Kenntnis genommen, dass ihr Vorstoß zum vierspurigen Ausbau der neuen B178 zwischen Nostitz und der A4 sowie zum Weiterbau bis Brandenburg kaum Gehör findet. Auf ihr Schreiben im Dezember an acht Land-- und sechs Bundestagsabgeordnete in Ostsachsen und Südbrandenburg haben laut IG-Sprecher Michael Hiltscher fünf reagiert, alle CDU. Allerdings geben auch diese einen vierspurigen Ausbau kaum Chancen. Auch das Landes- und das Bundesverkehrsministerium, die den Brief ebenfalls erhielten, teilten erneut mit, dass sie vor allem wegen des zu erwartenden Verkehrsaufkommen an der dreispurigen Variante festhalten. Für den Weiterbau in Richtung Norden setzen sich laut Hiltscher Stanislaw Tillich, Ministerpräsident und Landtagsabgeordneter, Landtagsabgeordneter Stephan Meyer und Bundestagsabgeordneter Michael Kretschmer ein.

Die IG hatte in dem Schreiben die wegen des Strukturwandels im Lausitzer Kohlerevier gegründete Lausitz-Initiative begrüßt und auf Ihre bereits in den 90er Jahren entstandene Idee einer Weiterführung der B178 aufmerksam gemacht. (SZ/tm)

