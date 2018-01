Kaufvertrag mit TransPak steht kurz vor der Unterzeichnung Die Räte wollen Fehler nicht wiederholen. Deshalb soll Käufern von Gemeindeland eine Verpflichtung auferlegt werden.

Symbolfoto © André Braun

Großweitzschen. Das Gewerbegebiet in Mockritz ist ein Beispiel dafür, dass Flächen zwar einen Eigentümer haben, dieser jedoch nicht investiert, das Land brach liegt. Oder ein Interessent muss das Gewerbegrundstück aus zweiter Hand kaufen. Dann hat die Gemeinde keinen Einfluss darauf, wer sich ansiedelt. Das soll künftig ausgeschlossen werden, indem die Gemeinde dem Käufer eine Art Investitionsverpflichtung in einem bestimmten Zeitraum auferlegt. Das war der Wunsch der Gemeinderäte.

Der erste Vertrag, der solch eine Klausel beinhaltet, ist der mit der TransPak GmbH Döbeln–Verpackungen. Die will ein 3,2 Hektar großes Grundstück im Mockritzer Gewerbegebiet erwerben und ein Gewerbeobjekt bauen. Der erste stellvertretende Bürgermeister informierte die Räte zur Sitzung, dass der Kaufvertrag am 8. Januar beim Notar Thomas Preißler unterzeichnet werden soll. Ihm gegenüber habe die Firma zugesichert, dass sie im nächsten Jahr baut. Die Planung übernehme das Architekturbüro Zache, so der erste stellvertretende Bürgermeister Jörg Burkert.

Doch diese Aussage reichte den Räten nicht. Susan Munz (CDU) fragte nach, ob der Vertrag schon von den Mitgliedern des Verwaltungsausschusses geprüft worden sei. „Im Prinzip hat Frau Munz Recht. Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, die Aufgaben, die in der Gemeinde anfallen, auf breite Schultern zu verteilen“, so Gemeinderat Manfred Nestler (Die Linke). Nach den schlechten Erfahrungen in der Vergangenheit bezüglich der Informationspolitik der Verwaltung gegenüber den Ausschussmitglieder solle es, nachdem sich vieles änderte, nun kein Zurück geben.

Den Räten, die zum Thema sprachen ging es hauptsächlich darum, auszuschließen, dass eine weitere Fläche brach liegt. Gemeinderat Thomas Frust schlug deshalb vor, im Vertrag zu verankern, dass die Firma zur Investition verpflichtet ist. Diese Idee fand Gemeinderat Jörg Ulmitz (CDU) nicht schlecht. Ansonsten habe er so viel Vertrauen in den Notar, dass der Kaufvertrag in Ordnung ist. „Was der Notar ausarbeitet, hat Hand und Fuß. Eine Absichtserklärung zur Investition könnte noch eingearbeitet werden. Aber ansonsten handelt es sich um rechtliche Dinge, die im Amtsdeutsch verfasst sind. Ich habe kein Interesse, das zu lesen“, sagte Axel Klingner (FW Westewitz). Dem stimmte Arne Philipp (FW Großweitzschen) zu. Hier müsse den Fachleuten vertraut werden.

Der zweite stellvertretende Bürgermeister Sven Krawczyk (CDU) schlug vor, dass die Mitglieder des Gemeinderates die Möglichkeit bekommen, den Vertrag im Gemeindeamt einzusehen. Jörg Burkert veranlasste bereits, dass Notar Thomas Preißler den Passus zur Investitionsverpflichtung innerhalb von drei Jahren aufnimmt. Ich habe mir die alten Kaufverträge angesehen. Bisher gab es solch eine Verpflichtung nicht“, so Burkert.

