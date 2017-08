Kauft in Pirna! Händler und Stadtmarketing starten eine neue Kampagne. Sie soll Kunden in die von Baustellen geplagte Altstadt locken.

Stadtmarketing-Projektleiter Robert Böhme, Kelly Beier von der Parfümerie Thiemann und Britt Schramm vom Modeladen „Absolut Britt“ (v.l.) kleben an der B 172 das Start-Plakat für die neue Pirnaer Einkaufskampagne an. © Daniel Förster

Den lauten Standort hat Robert Böhme mit Bedacht gewählt. Hier auf der B 172, in Höhe der Musikschule Sächsische Schweiz, rauschen täglich Tausende Autos in die Stadt hinein. Der Projektleiter Stadtmarketing bei der Stadtentwicklungsgesellschaft Pirna (SEP) braucht die Aufmerksamkeit der Ankommenden – je mehr es sehen, umso besser. Böhme steht vor einer großen Wand, auf die riesige Werbeplakate geklebt werden. An der einen Wand hängt schon ein neues Plakat, zwei Damen – Kelly Beier von der Parfümerie Thiemann und Britt Schramm vom Modeladen „Absolut Britt“ – schauen freundlich vom Riesenposter. Ihre Blicke und die Botschaft auf dem Plakat dienen als besondere Lockmittel. Kommen sie an, könnte dadurch eine neue Idee kraftvoll zünden.

Die Plakat-Aktion markiert den Auftakt einer großangelegten Kampagne, die gleich einem doppelten Zweck dient: Unter dem Motto „Deine Stadt. Deine Läden. Kauf in Pirna!“ soll das Reklame-Projekt die Pirnaer sensibilisieren, mehr in der eigenen Stadt einzukaufen, um so die heimischen Händler, Gastronomen und Dienstleister zu stärken.

Die Botschaft vom besonderen Einkaufserlebnis in Pirna transportieren 15 Großplakate, verteilt im gesamten Stadtgebiet. Hinzu kommen fünf Werbefilme, laut Böhme jeder etwa 30 Sekunden lang, kurz und knackig. Sie laufen beispielsweise bei Pirna-TV oder bei Facebook. Ergänzt wird die Aktion von Anzeigen in Zeitungen und im Internet, die Sächsische Zeitung unterstützt das Projekt.

Damit die Kampagne fürs lokale Einkaufen wirkt, setzen die Macher auf heimisches Personal. Sechs Händler aus der Innenstadt geben der Aktion ein Gesicht, sie präsentieren lächelnd ihre Botschaften auf verschiedenen Plakatmotiven. Mit dabei sind neben der Parfümerie Thiemann und dem Modeladen „Absolut Britt“ der Bergsportladen Weinhold, der Geschenkeladen „Klimm-Bamm-Borium“, die Kaffeebar „Eleven“ sowie „Konditorei & Café Schreiber“. Für Böhme stand von Anfang an fest, die alteingesessenen Gewerbler für die Einkaufskampagne zu gewinnen: „Die Händler sind die Gesichter für die Kunden“. Umso authentischer die Aktion herüberkomme, desto wirksamer sei sie letztendlich.

Idee kommt an

Entwickelt wurde die Kampagne vom Stadtmarketing, gemeinsam mit dem Verein Citymanagement, Ladeninhabern und Gastronomen. Der Hintergrund: Die Pirnaer Innenstadt ist schon seit zwei, drei Jahren von Baustellen geplagt, weil Handwerker geballt Flutschäden von 2013 beseitigen. Kunden meiden daher die Altstadt, Händler klagten nicht erst einmal über Käuferschwund und zurückgehende Umsätze. „Mit der Kampagne wollen wir diese schwierige Situation abmildern“, sagt Böhme. Zudem soll sie ein Zeichen gegen den zunehmenden Online-Handel sein. Die Menschen vor Ort, sagt Böhme, sollten lieber mal wieder im Laden vor der Haustür einkaufen, statt im Internet zu bestellen.

Bei den Akteuren aus der Innenstadt kommt die Idee schon mal gut an. „Es ist eine sehr erfrischende Kampagne, die auf lockere Art die Menschen anspricht“, sagt Kelly Beier. So ließe sich am besten zeigen, dass die Kunden in Pirna ganz anders und viel individueller einkaufen können als in den großen Zentren. Und auch Britt Schramm empfindet die Kampagne als eine tolle Idee, trotz der vielen Baustellen auch einmal das Positive an Pirna zu sehen und nach außen publik zu machen. Wer sich angesichts des Kauf-Aufrufes auf den Weg macht, bekommt auch eine kleine Anerkennung: Die Geschäfte verteilen spezielle Dankeschön-Karten an die Kunden.

Und auch den Zeitpunkt der Kampagne hat Böhme bewusst gewählt: Am 8. September ist Einkaufsnacht, da will Pirna besonders viele Kunden begrüßen.

