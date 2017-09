Kaufrausch in der Zeitschleife Pirnas Geschäfte locken am Freitag zum nächtlichen Bummel – und empfangen die Kunden im Retro-Chic.

Licht, Leute und lauter Oldtimer: So wie hier 2016 will die Pirnaer Einkaufsnacht auch in diesem Jahr wieder mit besonderem Ambiente Käufer in die Innenstadt locken. © Archivfoto: Daniel Förster

Die Erfolgsgeschichte begann aus einer Not heraus. Das Hochwasser 2002 ramponierte die Pirnaer Innenstadt ziemlich derbe, viele Einzelhändler und Gastronomen waren gezwungen, Läden und Lokale über einen längeren Zeitraum zu schließen. Erst ein reichliches Jahr später, im Herbst 2003, waren die Flutschäden zumindest so weit behoben, dass die Händler wieder zaghaft aktiv werden konnten. Um das Geschäft anzukurbeln und Kunden in die Innenstadt zu locken, hob damals die Mittelstandsvereinigung die Pirnaer Einkaufsnacht aus der Taufe.

Inzwischen hat der Veranstalter gewechselt, federführend ist nun der Verein „Citymanagement Pirna“, aber Sinn und Zweck der über die Jahre gewachsenen Tradition sind geblieben: Am 8. September steht die nunmehr 15. Pirnaer Einkaufsnacht auf dem Plan, sie soll erneut Schwung in die Läden und Umsatz in die Händlerkassen bringen. Offiziell los geht es 19 Uhr. Bis Mitternacht können die Bummelnden dann einkaufen, sagt Citymanagerin Jana Türke, bis die EC-Karte glühe oder der starke Begleiter unter der Last der Tüten zusammenbreche.

Wie in jedem Jahr steht auch die diesjährige Einkaufsnacht unter einem speziellen Motto: „Shoppen durch die Zeit“ heißt es, eine Art Kaufrausch in der Zeitschleife. Während die Kaufwilligen durch die Altstadt-Läden streifen, durchlaufen sie gleich mehrere Epochen: Die Goldenen Zwanziger Jahre sind dabei, die von Rock 'n' Roll geprägten 1950er ebenso, an einigen Orten geht es wild und bunt zu wie in den 1970er-Jahren, auch ein kleiner Abstecher in die DDR ist drin – allerdings ohne Mangel- und Bück-Dich-Ware.

Passend zur Einkaufsnacht haben Stadtmarketing, Stadtverwaltung und Citymanagement eine groß angelegte Kampagne „Kauf in Pirna!“ für das Einkaufserlebnis gestartet. Mehrere Händler aus der Innenstadt geben dieser Aktion ein Gesicht. Auf großformatigen Plakaten und in kurzen Filmen werben sie dafür, wie individuell und entspannt man in den kleinen Geschäften in Pirnas Zentrum einkaufen kann. Schon zur Einkaufsnacht wollen die Händler erste Früchte der Aktion ernten. Und auch für die Kunden gibt einen speziellen Anreiz: Bis zur Einkaufsnacht läuft noch die Baustellentombola – auch eine Pirnaer Erfindung. Wer in einem der teilnehmenden Geschäfte einkauft, bekommt ab einem Einkaufswert von zehn Euro ein Los. Das kann dann in die Losbox auf dem Markt eingeworfen werden. Auf die Gewinner warten Preise im Wert von bis zu 500 Euro.

