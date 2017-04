Kaufpark Nickern wird umgebaut Noch in diesem Jahr wird das Parkdeck umgestaltet. 2018 geht es an den Gebäuden weiter.

© Katja Frohberg

Der Kaufpark an der Dohnaer Straße ist in die Jahre gekommen. 2016 feierte das beliebte Einkaufszentrum im Dresdner Süden seinen 20. Geburtstag. Nun will der Eigentümer kräftig in den Standort investieren und die komplette Anlage modernisieren. Gemeinsam mit Architekt Michael Maas stellten Projektleiter Christian Diesen und Centermanager Michael Bilinger die Umbaupläne kürzlich im Prohliser Ortsbeirat öffentlich vor. Demnach sind zunächst größere Veränderungen an den Parkflächen vorgesehen. Bis zum Weihnachtsgeschäft soll der Parkbereich vor dem Haupteingang umgebaut werden. Der Bauantrag dafür ist bereits eingereicht. Dabei geht es vor allem darum, aus drei unübersichtlichen Ebenen zwei Parkdecks zu gestalten. Die untere Ebene ist an den Seiten geöffnet und wird so durchlüftet. Das obere Deck bekommt von der südlichen Michaelisstraße aus eine ebenerdige Zufahrt.

Während der Bauarbeiten müssen die Kaufparkkunden auf den Parkplatz an der Tschirnhausstraße ausweichen. Im November kann der neue Teil des Parkplatzes direkt am Center wieder genutzt werden. Dann gehen die Bauarbeiten im östlichen Teil vor dem leer stehenden Baumarktgebäude weiter. Wenn Mitte 2018 die Arbeiten an den Parkdecks fertig sind, soll es im Center weitergehen. Mit einem Durchgang werden sowohl das Sconto-Möbelhaus als auch der ehemalige Baumarkt mit dem Haupthaus verbunden. Künftig soll es deutlich mehr gastronomische Angebote und Sitzmöglichkeiten geben. Außerdem sind ein Fitnessstudio sowie ein Spielplatz im Außenbereich geplant. Im Frühjahr 2020 soll der Umbau abgeschlossen sein.

zur Startseite